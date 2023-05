Tunisie: Immigration clandestine - La Tunisie appelle l'UE à faire preuve de solidarité

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a appelé l'Union européenne (UE) à faire preuve de « solidarité » avec son pays en matière de lutte contre l'immigration clandestine, et ce, lors d'une rencontre avec la commissaire européenne des Affaires intérieures, Ylva Johansson.

Le chef de la diplomatie tunisienne a mis l'accent sur le caractère stratégique des relations tuniso-européennes et l'importance de l'appui de l'UE en faveur de son pays "pour mener à bien ses réformes socio-économiques et asseoir un modèle de développement inclusif et équitable, dans le cadre d'un partenariat ayant pour base le respect mutuel et la solidarité pour mieux gérer les défis communs, y compris la thématique migratoire".

"Le ministre a rappelé la nécessité de traiter les questions migratoires selon une approche globale fondée sur un équilibre entre, d'une part, le développement socio-économique et la promotion des voies légales de mobilité et, d'autre part, la lutte contre le trafic des êtres humains et de migrants", lit-on dans le communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères. La même source a affirmé que la commissaire européenne a réitéré la solidarité de l'UE à l'égard de la Tunisie et son engagement continu à soutenir le pays dans les domaines économique, financier et social, y compris dans le cadre de la gestion concertée de la migration.

La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, connaît de nombreux flux migratoires de ressortissants africains, majoritairement originaires de pays d'Afrique subsaharienne, vers l'Italie. Plus de 36 600 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l'année, soit quatre fois plus que le nombre de migrants recensés à la même période de l'année précédente, selon les données du ministère italien de l'Intérieur.