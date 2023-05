Afrique: Energie - L'Allemagne en quête de partenariats en Afrique

Les grandes puissances poursuivent leur offensive essentiellement à travers des projets économiques et des visites diplomatiques en Afrique. Ce sera le cas, le 4 et le 5 mai, du chancelier allemand, Olaf Scholz.

Le Kenya, plus grande économie d'Afrique de l'Est, poursuit ses efforts pour se positionner sur l'échiquier mondial, notamment avec deux visites de taille au cours de cette semaine. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, est actuellement dans le pays pour le sommet Japon-Kenya, tandis que le chancelier allemand, Olaf Scholz, y sera également en visite, vendredi. Olaf Scholz sera à Nairobi, au Kenya, et à Addis-Abeba, en Ethiopie, où il s'attardera sur plusieurs questions, précisément le conflit au Soudan, le renforcement du processus de paix en Éthiopie ainsi que la coopération sur l'hydrogène verte. Olaf Scholz en Éthiopie et au Kenya, accompagné d'une délégation commerciale, sera à son deuxième voyage officiel en Afrique en tant que chancelier alors que la rivalité en Afrique sur les hydrocarbures bat son plein entre l'Occident et la Chine.

Les grandes puissances mondiales continuent leur offensive en Afrique, essentiellement à travers des projets économiques et des visites diplomatiques. En Éthiopie, Scholz rencontrera, le 4 mai, le Premier ministre et le chef par intérim de la région du Tigré, pour discuter des progrès accomplis visant à assurer la paix après une guerre de deux ans qui a fait des milliers de morts. Le 5 mai, il aura une entrevue avec le président du Kenya, plus grande puissance économique d'Afrique de l'Est, pour discuter du commerce et d'autres questions. Berlin voit un grand potentiel pour des partenariats dans l'énergie et le climat avec Nairobi.

Le Kenya mise sur l'énergie géothermique, qui permet de produire de l'électricité grâce à l'eau très chaude dans le sous-sol qui offre "d'excellentes conditions" à la production d'hydrogène vert qui pourrait à terme "être exportée à l'étranger, notamment vers l'Allemagne ". Nairobi, déjà principal partenaire commercial de Berlin en Afrique de l'Est, prévoit de couvrir dès 2030 la totalité de ses besoins en énergie par des renouvelables. Le chancelier allemand rencontrera, par la même occasion, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, pour discuter des derniers développements au Soudan, de la coopération économique et des défis mondiaux, tels que le changement climatique.