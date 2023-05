Tunisie: Médias \ JAP Hammamet 2023 (Préparatifs) - Examen des moyens d'instaurer un partenariat entre la TAP et le comité d'organisation des jeux

TUNIS — Dans le cadre des préparatifs engagés en prévision de l'organisation à Hammamet (23-30 juin 2023) de la 2e édition des jeux africains de plage (JAP), une séance de travail a réuni mercredi au siège de l'Agence Tunis-Afrique presse (TAP), le Président directeur-général de la TAP, Najeh Missaoui, avec le président du Comité national olympique tunisien (CNOT) et du Comité d'organisation des JAP (COJAP), Mehrez Bousayène, ainsi qu'une pléiade de cadres de la TAP et du CNOT.

La séance a planché sur les moyens de favoriser un partenariat entre la TAP et le COJAP en vue de garantir une couverture médiatique exhaustive et de qualité des prochains jeux africains de plage Hammamet 2023.

A cette occasion, le PDG de la TAP a souligné la disposition de l'agence à contribuer au succès des jeux et à garantir une couverture instantanée, exhaustive et professionnelle à l'ensemble des épreuves sportives et autres activités parallèles et ce, via différents supports.

"Il incombe à la TAP en tant qu'agence de presse nationale de contribuer à relever ce défi sportif national qui impliquera plus de 900 athlètes originaires de 50 nations d'Afrique et représentants autant de comités nationaux olympiques", a-t-il affirmé, assurant que la TAP mettra toute l'expérience de ses équipes, entre journalistes, techniciens et photographes, à la disposition du COJAP.

Pour sa part, le président du CNOT a souligné la détermination du comité d'organisation à réunir toutes les conditions de succès des jeux ainsi que son souci de réussir son partenariat avec la TAP pour assurer une couverture médiatique exceptionnelle de l'édition de Hammamet 2023.

"C'est un honneur de pouvoir collaborer avec l'Agence Tunis-afrique presse qui demeure une institution médiatique nationale pionnière dans le domaine de l'information et qui bénéficie d'une grande crédibilité auprès du public", a affirmé le président du CNOT.

Pour Bousayène, la ville de Hammamet sera, lors de la dernière semaine du mois de juin, la destination de la jeunesse sportive africaine et des représentants des médias et des différentes instances sportives africaines et sera placée sous le signe de "la Tunisie, terre du sport, de la fraternité et de la tolérance".

Et le responsable d'ajouter qu'en marge des JAP 2023, d'importants évènements parallèles sont prévus, notamment, l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA), le 22 juin prochain et l'Assemblée générale de l'Association des académies nationales olympiques africaines (AANOA), les 24 et 25 du même mois, outre la célébration de la journée olympique africaine.

"Les jeux africains de plage feront guise de fête culturelle qui ne manquera pas de promouvoir la diversité de la culture tunisienne et la richesse de ses produits touristiques ainsi que les valeurs universelles de défense de l'environnement et de lutte contre la pollution", a-t-il fait remarquer.

Il est à noter que les jeux africains de plage Hammamet 2023 coïncideront avec diverses manifestations culturelles à l'instar du festival cinématographique international de Yasmine Hammamet.

Pour rappel, les jeux africains de plage de Hammamet 2023 (23-30 juin), c'est plus de 48 pays africains, 15 sports, 1400 accrédités, 500 bénévoles, 5000 spectateurs par jour attendus et quelque 900 athlètes en lice.

Parallèlement, note-t-on, un programme sportif, culturel et récréatif d'envergure accompagnera cet événement sportif continental .

En outre, dans un souci écologique, le COJAM a choisi d'en faire un évènement "vert", sans émissions de gaz en favorisant un transport traditionnel par le biais des calèches présentes sur place et sans plastique.