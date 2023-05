Tunisie: 37e édition de la Foire internationale du livre de Tunis - Hommages et distinctions

Pour cette 37e édition organisée du 28 avril au 7 mai 2023, la liste des prix a été élargie à huit prix, portant les noms d'auteurs tunisiens, décernés à des oeuvres de création littéraire et de l'édition.

Il était ainsi question de six prix pour la création littéraire et intellectuelle : Prix Bechir Kheraief (roman), Prix Ali Douagi (nouvelle), Prix Fatma Haddad (études philosophiques), Prix Tahar Haddad (recherches en humanités et littéraires), Prix Mustapha Kheraief (poésie) et Prix Sadok Mazigh (traduction, vers ou à partir de l'arabe). Et de deux prix de l'édition : Prix Abdelkader Ben Cheikh et Prix Noureddine Ben Khedher.

Huit auteurs, dont deux francophones, ont été donc primés cette année, en plus de deux éditeurs. L'annonce du palmarès complet a été dévoilée, le 28 avril au soir, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït al-Hikma, à Carthage.

Ces auteurs lauréats ont été sélectionnés parmi une liste de 17 auteurs dans la shortlist des oeuvres littéraires en compétition pour les prix de cette année.

Les livres et les études primés ont été sélectionnés par des comités de sélection, pour chaque langue et genre littéraire, présidés par l'universitaire Hichem Al-Rifi.

Le prix du Roman a été attribué, ex aEquo, à un roman en français et à un autre en arabe, respectivement, «Je jalouse la brise du sud sur ton visage» de Mariem Sellami (Cérès éditions) et "Zoul Allah" de Nizar Chakroun (Meskiliani Editions). Un autre roman en arabe était également dans la shortlist, "Les Sept Figures d'Orthello" d'Afef Chtioui.

Le prix de la Nouvelle a été attribué à une nouvelle en arabe "Voeu Pieux" de Hsan Marzouki, parue aux éditions Al Moutawassit. Cette nouvelle a été sélectionnée parmi deux autres nouvelles en arabe, "Le Christ de la Lune Bleue" d'Achraf Garfi et "Hbara" de Nadia Dhaouadi.

Le prix des Etudes philosophiques est revenu à une étude en arabe "Fi Istichkal alyawm al falsaffi" de Mohamed Abou Hachem Mahjoub (Kalima Editions). Cette oeuvre figurait dans la shortlist avec une autre étude en arabe, "Ibn al Haythem et l'Idée de Modernité" de Jalel Dridi.

Le Prix des Recherches en humanités et littéraires a été attribué, ex aEquo, à une oeuvre en français et à une autre en arabe, respectivement "Jemna l'oasis de la révolution" de Mohamed Kerrou (Meskiliani éditions) et "L'encre de soi, étude sur le Khabar chez as-Souli" de Mohamed Kadhi (Kalima éditions). Une autre oeuvre en arabe était dans la shortlist, "Zamam Al alwan" de Abdelwahed Makni.

Le prix de la Poésie est revenu au recueil "Al qaria" de Khaled Mejri, qui figurait dans la shortlist parmi trois recueils en arabe, avec -"Jorh al kamanjat" de Sonia Mdouri et "Haha alladhi amali" d'El Arradi Nasri.

Le Prix de la Traduction est décerné à "Makalet" de Jalel Sayed, traduction du livre premier et d'un choix d'autres essais de l'oeuvre du Français Michel de Montaigne.

Cette traduction a été retenue parmi trois oeuvres dans la shortlist composée également de "Tarikh al jensannia", traduction du tome IV d'une étude philosophique du philosophe français Michel Foucault, et "Ayna nahnou men hadha kollihi", traduction de l'oeuvre de l'historien et anthropologue français Emmanuel Todd. Au palmarès des éditeurs, figurent les Editions Kalima, prix du meilleur éditeur, et Pop Libris éditions, prix de l'édition spécial aux livres pour enfants et jeunes.

De grandes figures académiques et littéraires tunisiennes ont été honorées lors de cette cérémonie.

Il s'agit de : Ammar Mahjoubi, universitaire, spécialiste de l'histoire ancienne et membre permanent de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beït al Hikma, Amor Belhedi, professeur émérite, spécialiste de géographie et membre permanent de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beït al Hikma; Hamadi Sammoud, poéticien et spécialiste de rhétorique, membre permanent de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beït al Hikma; la grande poétesse, romancière et auteure de contes et poèmes pour enfants, Fadhila Chebbi et la nouvelliste et grande figure de la littérature tunisienne, Nefla Dhheb.

Palmarès de la création littéraire et intellectuelle

Prix littéraires (avec mention du nom de l'oeuvre, son auteur, l'éditeur et la langue de publication) :

- Prix Bechir Khraief du roman :

- «Je jalouse la brise du sud sur ton visage» de Mariem Sellami.

- «Zoul Allah» de Nizar Chakroun.

- Prix Ali Douagi de la Nouvelle :

«Voeu Pieux» de Hsan Marzouki.

- Prix Mostapha Khraief de la poésie :

«Al qarya» de Khaled Mejri.

- Prix Tahar Haddad pour les recherches littéraires et en humanités :

- «L'encre de soi : étude sur le khabar chez Assouli» de Mohamed Kadhi.

- «Jemna, l'oasis de la révolution» de Mohamed Kerrou.

- Prix Fatma Hadded pour les études philosophiques :

«Fi Istichkal alyawm al falsafi» de Mohamed Abou Hachem Mahjoub.

- Prix Sadok Mazigh de la traduction :

«Michel de Montaigne - Essais» de Jalel Said.

Palmarès de l'édition

- Prix Abdelkader Ben Cheikh pour les contes d'enfants et d'adolescents : Pop Libris éditions.

- Prix Noureddine Ben Khedher pour le meilleur éditeur de la 37e édition : Kalima éditions.