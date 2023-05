Tunisie: Forum de la santé numérique - «Le numérique au service de la gouvernance de la santé»

Cette nouvelle édition du forum de la santé numérique permettra de jeter la lumière sur des expériences et projets de santé numérique mis en oeuvre dans des pays frères et amis.

C'est sur le thème «Le numérique au service de la gouvernance de la santé» que se tiendra la huitième édition du Forum international de la santé numérique du 4 au 6 mai prochain à Yasmine-Hammamet.

Organisé conjointement par le Forum médical de réalités et la Société tunisienne de télémédecine, ce forum permettra, dans sa nouvelle édition, d'aborder plusieurs problématiques liées à la digitalisation du système de la santé en Tunisie et ailleurs.

La santé numérique dans l'espace francophone en débat

Outre l'état des lieux de la mise en oeuvre des projets de santé numérique en Tunisie, cette nouvelle édition du Forum de la santé numérique permettra également de jeter la lumière sur des expériences et projets de santé numérique mis en oeuvre dans des pays frères et amis. La santé numérique dans l'espace francophone fera d'ailleurs l'objet d'une table ronde modérée par Aziz El Matri, Slim Ben Salah et Andries Nelissen. Un focus mettra en évidence les expériences de plusieurs pays maghrébins, subsahariens et européens. La deuxième table ronde de la première journée portera, quant à elle, sur les expériences tunisiennes dans le développement du numérique et de l'Intelligence artificielle en santé. Au cours de cette table ronde, les intervenants feront le point sur la valeur ajoutée de l'usage du numérique en matière de santé à travers un partage d'expériences de projets déjà entamés dans leurs institutions respectives. Par ailleurs, la formation continue et son rôle dans le développement des compétences du personnel de la santé seront au centre du débat de la deuxième séance plénière du Forum de la santé numérique. La troisième et dernière séance plénière du Forum aura, quant à elle, pour thème «Le numérique et l'Intelligence artificielle au service de l'industrie pharmaceutique». Les différents intervenants parmi les professionnels du secteur de l'industrie pharmaceutique jetteront la lumière sur l'apport de l'Intelligence artificielle dans le développement de l'industrie des médicaments.

Il convient de noter que la 8e édition du Forum de la santé numérique sera clôturée par la remise des prix aux lauréats du concours de l'innovation en e-health et Intelligence artificielle. La cérémonie de remise des prix se déroulera en présence du ministre des Technologies de la Communication.