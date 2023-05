Afrique Centrale: Alors que Kinshasa conteste la nomination cavalière du nouveau commandant - L'EAC salue le travail abattu par la force régionale en RDC

Le ton semble monté côté gouvernement congolais après la nomination du commandant de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est (EAC). Ce, alors que Kinshasa attend de se réunir avec ses pairs d'abord, au niveau des chefs d'état-major et ensuite, des ministres de défense de l'Afrique de l'Est. C'est au cours de ces rencontres que devait être décidé l'avenir de cette force après l'expiration de son premier mandat de trois mois.

Un communiqué rendu public ce lundi 1ermai, est venu doucher ce rapport déjà nuageux avec les autres pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) qui disent, du reste, fière du travail accompli jusqu'à présent par cette force régionale pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'Est de la RDC.

Cette force régionale dit avoir fait d'énormes progrès dans ses efforts en restaurant la paix et la stabilité dans un peu plus d'une dizaine de localités jadis occupées par les rebelles du M23. Désormais, elles se retrouvent sous son contrôle. Il s'agit de Karuba, Mushaki, Kiloriwe, Kitchange, Mweso, Kishishe, Bambo, Mnagana, Tchengerero, Kiwanja et Kinyandoni. Les habitants de ces localités peuvent, à cet effet, regagner leurs domiciles et leurs entreprises.

Un nouveau général à la tête la force de l'EAC

C'est un général de division, le Kenyan Alphaxard MuthuriKiugi qui a été choisi en remplacement du général Jeff Nyagah, au poste de commandant de l'EAC en RDC.

D'après l'entourage du président Tshisekedi cité par RFI, « C'est une nomination quelque peu cavalière », puisque le gouvernement congolais n'a pas été consulté en amont, contrairement à ce qui avait été fait avant l'officialisation de la désignation du général Jeff Nyagah.

Le gouvernement congolais propose que la coordination de la force de l'EAC soit tournante et ne reste pas une exclusivité du Kenya. En outre, Kinshasa suggère que l'accord sur le statut des forces à l'étranger (SOFA) soit rapidement révisé avant toute prolongation du mandat de l'EAC.

Le commandant de la force régionale de l'EAC, général Jeff Nyagah a présenté sa démission évoquant des raisons de sa sécurité. Il a également alerté sur un « plan systématique » visant à contrecarrer les efforts de la Force régionale.