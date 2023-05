Congo-Kinshasa: Sommet de Bujumbura - Antipas Mbusa décidé à rendre plus contraignant l'Accord-cadre d'Addis-Abeba

Annoncé à Bujumbura, Capitale du Burundi, pour y représenter le Chef de l'Etat au 11ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Mécanisme Régional de Suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba pour la Paix, la Sécurité et la Coopération entre la RDC et la Région des Grands Lacs, Antipas Mbusa Nyamwisi entreprend des manoeuvres susceptibles d'apporter une nouvelle donne dans la problématique de l'agression rwandaise à l'Est de la RDC.

Des sources concordantes rassurent qu'au Ministère d'Etat à l'Intégration régionale qu'il patronne depuis le vendredi 24 mars 2023, des travaux préparatoires se sont poursuivis encore dans la soirée du samedi 29 avril 2023. Et qu'à cet effet, dans le cadre de ces assises qui se clôturent ce samedi 6 mai 2023, les démarches du Ministre d'Etat Mbusa viseraient à rendre plus contraignant l'Accord-cadre d'Addis-Abeba contre les autorités rwandaises, complices de la rébellion du M23.

Clauses violées

A l'issue de la 96ème réunion du Conseil des Ministres présidée par Félix Tshisekedi, le Premier Ministre Sama Lukonde a indiqué que ces assises « vont se tenir dans un climat de recherche de la paix et de la sécurité dans l'Est de notre pays avec en toile de fonds la mise en oeuvre de l'Accord de Nairobi et la feuille de route de Luanda à travers le cantonnement des éléments du M23 et le déploiement des troupes de l'EAC».

«Ces efforts sont annihilés par la mauvaise foi du Rwanda à travers des infiltrations multiples et son influence directe sur ce mouvement de terroristes », a déploré le Chef du Gouvernement.

Sama Lukonde a rappelé que le 24 février 2023, les travaux de la 10ème réunion avaient planché sur le bilan de la situation politique et des conditions de sécurité dans la Région ainsi que des progrès enregistrés dans la mise en oeuvre de l'Accord-cadre depuis la dernière réunion tenue à Kampala en octobre 2018. « Des 3 signataires dudit Accord-cadre, seule la République Démocratique du Congo a accompli les 9 engagements lui imposés dans l'Accord, et a même institué le Mécanisme National de Suivi », faisait-il remarquer.

En conclusion de son intervention sur le sujet, Sama Lukonde poursuivait en ces termes : « Cette situation rend impuissante la communauté internationale, pourtant, en tant que garante dudit Accord, devrait obliger ces deux autres signataires à fournir plus d'efforts dans la matérialisation des recommandations. A l'occasion du sommet de Bujumbura, la RDC devrait introduire des amendements dans l'Accord-cadre dans le sens de le rendre plus contraignants ».

Autre rendez-vous marquant

Dans l'autre facette de la monnaie, il sied d'indiquer que ces assises seront également marquées par la passation de pouvoir du Mécanisme Régional entre le Président congolais Félix Tshisekedi, Président sortant, et son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye, Président entrant.

Acte qui sera porté haut la main par le Ministre d'Etat Antipas Mbusa, Représentant du Chef de l'Etat à ce Sommet.