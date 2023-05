Congo-Kinshasa: Sit-in du 5 mai devant l'Ambassade de l'UE et marche du 13 mai - Gentiny Ngobila face à deux demandes de manifester de l'opposition

Les femmes de Lamuka ont saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, au sujet du sit-in que ces dernières organisent le vendredi 5 mai devant l'ambassade de l'Union européenne (UE), contre l'agression rwandaise. C'est au nom de la ligue des femmes du Nouvel Elan, parti de l'ancien Premier ministre, Adolphe Muzito, qui a déposé la lettre d'information à l'Hôtel de ville, étant donné que la coalition Lamuka n'est pas enregistrée au ministère de l'Intérieur.

Cette ligue s'est adressée à l'autorité urbaine en ces termes : « Conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 26, nous vous informons que la ligue des femmes de la Coalition Lamuka dont Nouvel Elan est membre, organise ce vendredi 5 mai 2023 à 10 heures, un sit-in... ».

L'objectif de cette manifestation pacifique est de demander à l'Union européenne de « dénoncer publiquement la guerre et l'invasion de l'Est de la République démocratique du Congo, sanctionner le Rwanda, son président Paul Kagame et tous ses partenaires impliqués ».

Lamuka, à travers sa structure des femmes, veut également que l'UE s'implique davantage dans la résolution de ce conflit multiforme et puisse palier à l'inefficacité de la Force régionale de l'EAC en apportant notamment, un soutien militaire conséquent aux Forces armées de la RDC (FARDC), «afin de bouter hors de nos frontières souveraines toutes les forces négatives».

Fayulu aussi

Martin Fayulu de l'Ecidé, Moïse Katumbi de Ensemble pour la République, Matata Ponyo de LGD et Delly Sessanga d'Envol, ont également écrit au gouverneur Gentiny Ngobila pour solliciter l'organisation de leur marche pacifique le samedi 13 mai prochain. Les quatre leaders ont expliqué dans leur correspondance que leur manifestation vise à dénoncer l'insécurité grandissante dans le pays; la vie chère et la misère du peuple congolais et le processus électoral chaotique.

Selon les organisateurs, cette marche aura comme premier point de départ, le Rond-point Lemba Super-échangeur de Limete-boulevard Lumumba-avenue Sendwe pour chuter au Palais du peuple, tandis que les autres manifestants partiront de la Place Sakombi-avenue Mbenseke-Station Ma Campagne-Triomphale-Palais.

C'est l'Ecidé de Martin Fayulu qui a également écrit au gouverneur étant donné cette coalition de l'opposition qui s'est réunie à Lubumbashi,à l'instar de Lamuka, n'est pas connu au ministère de l'Intérieur.