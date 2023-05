Afrique: Journées portes ouvertes de la CENI - Les partis politiques au coeur de l'opération du nettoyage du fichier électoral

Samedi 29 avril 2023, le 1er Vice-président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Bienvenu Ilanga Lembow, a introduit le cinquième jour des Journées portes ouvertes organisées par la Centrale électorale pour permettre aux parties prenantes au processus de s'imprégner des réalités de l'opération de nettoyage afin d'extirper sur la base de données des éléments non conformes.

Lors de ce cinquième jour destiné aux représentants des partis politiques, Bienvenu Ilanga Lembow, est revenu le devoir de redevabilité auquel se consacre le bureau de la CENI sous le management de Denis Kadima Kazadi dont le leitmotiv est d'effacer de la mémoire collective l'image écornée qu'a l'opinion de la Centrale électorale.

«Je voudrais vous rappeler que c'est depuis le 24 décembre 2023 que la CENI avait lancé les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en vue de la refonte du fichier électoral. Une opération clôturée le 24 avril 2023 avec les 3 aires opérationnelles qui ont fournie toutes les données récoltées aussi bien concernant le territoire national que les 5 pays étrangers faisant partie de la phase pilote où un bon nombre de compatriotes qui y vivent ont eu l'occasion, pour la première fois, de se soumettre à cet exercice.

A l'issue de cette opération, il s'avère que certaines personnes se sont mal comportées en s'enrôlant plusieurs fois, pendant que d'autres ont pensé ne pas se présenter aux différents centres d'inscription en envoyant des photos inanimées pour se faire établir une carte d'électeur, alors que d'autres ont facilité l'enrôlement des mineurs. Au-delà de ces faits, le climat d'insécurité a obligé un pan entier de la population à se déplacer d'une localité à une autre. Quelques irrégularités se sont donc glissées dans le fichier électoral.

En ce moment la CENI a débuté l'étape appelée la consolidation et le traitement des données reçues de tous les centres d'inscription afin de nettoyer le fichier électoral en vue de le rendre fiable. Pendant ce temps, des spéculations montent dans l'opinion qui pense que nous le faisons avec des moyens inappropriés», a indiqué Bienvenu Ilanga Lembow.

Réaffirmant la ferme conviction de l'équipe Denis Kadima Kazadi qui s'évertue à tout mettre en oeuvre pour mener à bon port ce processus dont le point crucial demeure l'organisation du scrutin de cette fin de l'année à l'issue duquel elle sera jugée.

« C'est pourquoi pour couper court à certaines affirmations gratuites et dans le souci de transparence et par devoir de redevabilité, la CENI a décidé d'ouvrir ses portes pour que toutes les parties prenantes au processus électoral puissent voir comment ce travail est fait. Cela consiste d'abord à identifier ces cas décriés et les extirper du fichier électoral via un logiciel très puissant pour respecter le principe de l'unicité des électeurs (un électeur, une voix), donc pas des doublons.

Nous voulons que, vous leaders d'opinion et représentants des partis politiques soyez les témoins privilégiés de ce qui s'y fait dans les normes requises pour pouvoir confirmer auprès des vôtres qu'effectivement ce travail est accompli comme il se doit. C'est donc un audit interne qui s'effectue puis interviendra l'audit externe pour qu'à un autre niveau on puisse également attester que ce que nous avons fait a obéi aux conditions.

L'occasion nous est encore offerte pour vous confirmer que le calendrier de la CENI est jusque-là bien observé. Dans quelques jours après le nettoyage du fichier électoral, nous allons convoquer le corps électoral. Le scrutin aura bel et bien lieu le 20 décembre 2023», a souligné le 1er Vice-Président.

Le Secrétaire Exécutif National, Thotho Mabiku Totokani, s'est appesanti sur certaines spécificités du matériel dont fait usage la CENI pour cette opération d'adjudication à travers un serveur et surtout une application que nous avons mise en place utilisant les algorithmes et les techniques les plus pointues permettant de fournir de vraies informations sur les requérants en écartant les enregistrements multiples et ceux ne répondant pas aux normes.

Le tout est de vous montrer que la CENI n'a aucun intérêt à cacher ce qu'elle fait pour le peuple congolais. L'objectif principal est de vous permettre de vous rendre compte par vous-même de ce qui est fait, en vue de balayer toutes les allégations infondées d'ailleurs distillées dans l'opinion pour discréditer le processus en cours.

Pour éclairer la lanterne des participants sur diverses préoccupations soulevées, le 1er Vice-président de la CENI a fourni des éléments de réponse, dans une partie d'échanges qui a débouché sur la visite du Centre national de traitement où se déroule l'opération d'adjudication.

Occasion pour les participants d'être au coeur de l'opération où s'emploie activement le personnel commis à la tâche. Le Secrétaire Exécutif National Adjoint, Marie José Kapinga Bondo y a conduit les participants qui ont poussé loin leur curiosité dans le souci de mieux comprendre le travail exécutif.

A l'issue des explications qui leur ont été fournies, ils ont loué collectivement l'ardeur avec laquelle cette opération est accomplie appréciant les techniques utilisées pour y parvenir.

Ces journées portes ouvertes se referment le 4 mai prochain.