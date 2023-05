Angola: Le Bureau politique du MPLA félicite les journalistes

Luanda — Le Bureau politique du MPLA salue mercredi les journalistes angolais, exprimant le désir que, dans le cadre des droits, libertés et garanties fondamentales consacrés par la Constitution, ils travaillent ensemble pour renforcer les actions spécifiques visant à la liberté de la presse.

Dans un message adressé aux journalistes à l'occasion de la célébration du 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, parvenue à l'ANGOP, le MPLA condamne avec véhémence toutes les manifestations qui empêchent les journalistes d'exercer leur travail librement, permettant aux citoyens de former, de manière diversifiée, leurs opinions.

Le Bureau politique exprime son opposition aux actes ignobles d'atteinte à la moralité et autres formes de dénigrement de l'honneur, des personnes et des institutions, qui ne cautionnent en rien le climat de paix, de concorde et de réconciliation nationale, indispensable à la croissance et au développement national .

À cet égard, il appelle toute la société angolaise à célébrer la date, en réfléchissant à l'utilisation et au bon usage des technologies de l'information et de la communication, en les mettant au service de la promotion de la citoyenneté et de la responsabilité sociale, ainsi que dans l'exercice du journalisme avec des contenus qui favorisent le développement civique, culturel et éducatif des citoyens.

Le MPLA réaffirme le désir de voir concrétisée par l'exécutif angolais, la proposition d'encourager l'émergence de nouveaux organes de communication indépendants, qui accentuent la concurrence et la pluralité dans l'espace national de l'information, augmentent les possibilités d'accès à l'information pour les citoyens afin de faciliter, de plus en plus, leur engagement dans les débats autour des grands enjeux nationaux.

Établi dans le cadre du renforcement des valeurs des sociétés démocratiques et de la garantie de plates-formes de libre échange d'idées et d'informations, le MPLA comprend que la commémoration de l'événement doit être l'occasion pour les Angolais de réaffirmer à l'unanimité l'établissement d'un environnement de dialogue ouvert et constructif, propice à la consolidation de la paix et à l'approfondissement continu de la démocratie.

A cette occasion, le Bureau Politique du Comité Central du MPLA exhorte la classe journaliste à rester ferme et intransigeante dans la défense de ses droits, ainsi qu'à être rigoureuse dans le respect des devoirs éthiques et déontologiques, compte tenu de l'importance sociale de son rôle.