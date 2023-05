Algérie: Le cinéaste algérien Sidi Ali Mazif n'est plus

ALGER — Le cinéaste Sid Ali Mazif, un grand nom du cinéma algérien, s'est éteint mardi à Alger à l'âge de 80 ans laissant derrière lui un riche legs cinématographique, a-t-on appris auprès de l'Association cinématographique "Adwaa".

Né en 1943, Mazif a enrichi la bibliothèque du cinéma algérien en courts et longs métrages et de films documentaires, de par son expérience en tant que scénariste et ses contributions avec plusieurs réalisateurs nationaux et étrangers.

Le regretté a traité plusieurs thèmes à travers ses films liés aux différents aspects de la vie des agriculteurs et des défis sanitaires en Algérie au lendemain de l'indépendance, et participé à la réalisation de plusieurs projets cinématographiques importants notamment le film "Enfer à dix ans" (1968) qui met la lumière sur les conséquences de la guerre sur les jeunes enfants, outre sa contribution remarquable au film "Histoire de la révolution" (1970).

Parmi les oeuvres connus du défunt pour leur valeur artistique et dimension humaine: "Leila et les autres" (1978) "Sueur noire" (1971), "Les nomades" (1976), "J'existe" (1981) et "Houria" (1986). Il a également écrit le scénario du film "Envers du miroir" (2007) et produit "Le Patio" (2015) dans le cadre de la manifestation Constantine capitale de la culture arabe et "Palmiers blessés".

Il sera inhumé après la prière du Dohr au cimetière de Sidi M'hamed à Alger.