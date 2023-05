Afrique: CAN U17 - Les Camerounais entament la défense de leur titre, le Mali pour confirmer

ANNABA — L'équipe camerounaise de football des moins de 17 ans entamera la campagne de défense de son titre continental en affrontant son homologue malienne dans un duel qui promet beaucoup, jeudi au stade du 19 mai 1956 à Annaba (17h00), pour le compte de la deuxième journée (Gr.C) de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui se déroule en Algérie (29 avril-19 mai).

Contraints au repos lors du premier match suite à la disqualification du Soudan du Sud par la Confédération Africaine (CAF) après que quatre joueurs soudanais n'ont pu passer l'IRM, ce qui signifie qu'ils ont dépassé l'âge légal pour la catégorie, les "Lionceaux Indomptables" cherchent à réussir leurs débuts en essayant de décrocher les trois points de la victoire qui les rapprocheront de plus en plus de la qualification pour les quarts de finale.

"Notre objectif est surtout de faire partie des quatre meilleures équipes du tournoi, pour obtenir une qualification à la Coupe du monde et pour y parvenir, nous devons gagner des matches. C'est un bon tournoi, dans lequel nous voulons laisser une bonne impression, d'autant plus que nous sommes les tenants du titre", avait déclaré Fiala avant le début de la compétition.

Les "aiglonnets" sur leur lancée

Ce sont en effet les jeunes Lionceaux Indomptables qui ont remporté la précédente édition en 2019 à Dar Es-Salam (Tanzanie) grâce à Steve Mvoue et ses camarades, qui avaient surclassé toutes les autres équipes du continent pour offrir un deuxième titre au Cameroun, un exploit que cherche à rééditer la nouvelle génération, menée par le redoutable attaquant Dorinel Yondjo Matah Angel, et qui a déjà annoncé la couleur à travers ses prouesses lors des matchs amicaux de préparation.

De leur côté, les "Aiglonnets" du Mali qui ont réussi lundi l'entame de la CAN U17 en s'imposant face à la sélection du Burkina-Faso (1-0), entendent assurer la qualification aux quarts de finale, mais leur mission ne sera guère facile face aux Camerounais. Les Maliens occupent la première place du classement avec trois points et il leur suffit de décrocher un point supplémentaire pour valider leur billet pour les quarts.

Ayant raté l'édition 2019, les U17 du Mali disputent le neuvième tournoi continental de la catégorie des moins de 17 ans, et c'est la deuxième équipe en nombre de participations après le Nigeria (11 participations).

Le groupe C de la 14e édition est considéré comme le groupe le plus étoffé en nombre de titres continentaux avec cinq coupes d'Afrique pour la catégorie des moins de 17 ans : deux pour le Cameroun (2003 et 2019) et le Mali (2015 et 2017) et une pour le Burkina Faso dans l'édition 2011.