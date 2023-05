Algérie: CAN U-17 \TotalEnergies Algerie 2023 - Le Congo dans l'urgence du résultat

Placés dos au mur après le match nul d'un but partout concédé le 2 mai, face à une vaillante sélection de la Somalie, les Diables rouges doivent à tout prix l'emporter, le 5 mai, devant l'Algérie, pour se qualifier en quarts de finale. Ça passe ou ça casse.

« Nous prenons tous les matches comme les finales. Je vous avais dit, depuis notre arrivée ici à Alger, qu' à la phase finale de la Coupe d'Afrique il n'y a plus de petites équipes », a expliqué Fabrizio Eraldo Cesana à la conférence de presse. Des propos qui n'écartent aucune possibilité de surprises qui pourraient y avoir, le 5 mai, au stade Nelson-Mandela, pour le verdict du groupe A. Algérie-Congo est bien entendu le match de la dernière chance pour les cadets congolais.

La victoire du Sénégal, 3-0, face à l'Algérie a redistribué les cartes. Les Lionceaux du Sénégal sont assurés de terminer premiers du groupe et de disputer les quarts de finale. La deuxième place qualificative reste à pourvoir, et peut-être la troisième, le cas échéant. Cela dépendra d'un bon résultat. La seule option qui reste aux Congolais est de retrouver l'efficacité devant les buts qui leur a fait défaut contre les Somaliens. Plus de neuf tirs cadrés pour un but ont démontré que l'engagement, l'envie et la volonté ne suffisaient pas pour sortir du match contre la Somalie tête haute. Mais un brin de réalisme. Les spécialistes disent toujours qu'on ne peut gagner un match qu'en jouant bien. Il faut marquer.

Les Somaliens ont bien préparé leur coup. Sur les deux occasions franches obtenues, ils ont marqué la première à la 32e minute. Trouvé dans le dos de la défense, Dini Dahir ajustait parfaitement Chelcy Bonazebi, le portier des Diables rouges, pour donner une véritable leçon de réalisme. Ce que les joueurs congolais comme Bizenga, Pounga, Ayel Wumba n'ont pas pu faire. Au contraire, ils ont fait briller Abdikadir Mohamed par des frappes axiales manquant même de puissance. Il fallait un arrêt exceptionnel du gardien congolais dans les ultimes minutes du match pour leur priver d'une victoire surprise.

Les approximations dans le dernier geste sont donc l'ampleur du chantier qui attendent les gamins de Fabrizio Eraldo Cesana pour un match aussi décisif contre l'Algérie. Heureusement, le football ne se joue pas uniquement avec les pieds mais aussi avec la tête (l'intelligence). Sur un bon ballon qui lui a été adressé, Ayel Wumba Nzouzi a fait preuve de sang froid devant les buts pour égaliser à la 58e minute. Le premier buteur congolais dans cette Coupe d'Afrique des nations (CAN) a été élu l'homme de match. « Je remercie mes coéquipiers qui m'ont permis de briller aujourd'hui, sans lesquels je n'aurai pas pu gagner ce prix. C'est une fierté même si on a manqué de réalisme ce soir. Mais contre l'Algérie, on fera tout pour l'emporter », a expliqué le buteur congolais à la conférence de presse.

Ce qui laisse une petite chance au Congo. « Mon équipe a bien joué. Nous avons créé des occasions mais on les a mal conclues. C'est le problème de ce match. Précédemment, je vous ai dit que tous les matches sont pour nous les finales. Nous avons raté celle du 2 mai contre la Somalie, mais nous aurons encore une occasion de jouer contre l'Algérie, ce vendredi, pour chercher à arracher la qualification », a commenté Fabrizio Eraldo Cesana, le sélectionneur des U-17 congolais, à la conférence de presse d'après match.