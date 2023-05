Congo-Brazzaville: RGPH 5 - L'Ocla salue la prise en compte du volet apatridie

L'Observatoire congolais de lutte contre l'apatridie (Ocla), une organisation de la société civile, s'est félicitée, le 2 mai à Brazzaville, de l'inclusion du volet apatridie dans le cinquième Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH5).

La prise en compte du volet apatridie dans le RGPH5 fait suite au plaidoyer mené par le bureau pays du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), en collaboration avec l'Ocla. « Nous encourageons la population à se faire recenser car c'est en se faisant recenser que l'on pourra aider à l'identification des personnes apatrides et à risque d'apatridie », a commenté un membre de cet observatoire, ajoutant que c'est « une grande première » dans l'histoire des recensements en République du Congo. Ce RGPH5, a-t-il poursuivi, fera du Congo « l'un des premiers pays d'Afrique centrale à conduire une étude quantitative et qualitative. C'est un pas très significatif et salutaire qui ne fait que confirmer la volonté du gouvernement de la République du Congo à éradiquer l'apatridie sur son territoire, suivant l'esprit de la campagne Ibelong lancée par les Nations unies. On ne saurait parler de protection que si l'on a connaissance de la cible à protéger et le gouvernement ne pourra jouer pleinement son rôle de protecteur que s'il a connaissance de la cible ».

Selon cette organisation de la société civile, les résultats du RGPH5 permettront, d'une part, aux partenaires financiers et techniques de planifier et d'intervenir de manière conséquente et, d'autre part, au gouvernement de connaître avec exactitude le nombre des habitants ainsi que les problèmes auxquels font face les personnes apatrides et celles à risque d'apatridie se trouvant sur son territoire afin de mieux les protéger.

En effet, le RGPH5 fait suite aux engagements pris par le gouvernement en matière de lutte contre l'apatridie lors de l'événement de haut niveau sur l'apatridie, à Genève, en octobre 2019, et à la mise en oeuvre du plan d'action des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, en rapport avec la déclaration de Brazzaville, en 2017.

Signalons que le gouvernement congolais a lancé le RGPH5 conformément au décret 2023-51 du 23 février 2023 fixant la période du 25 avril au 24 mai. Par ailleurs, le HCR avait lancé la campagne Ibelong, en novembre 2014, afin de soutenir les gouvernements du monde entier, en coopération avec la société civile et les personnes apatrides, pour mettre fin à l'apatridie d'ici à l'année prochaine.