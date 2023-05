Congo-Brazzaville: Festival du film de Cefalù - 'Bikeko' sélectionné pour les phases finales

Le documentaire "Bikeko", récemment nominé pour le prix du public du Festival environnemental Regain à Fos-sur-Mer, en France, l'est cette fois à Palerme, ville de la Sicile, en Italie, à la rencontre cinématographique qui a clos ses inscriptions le 30 avril.

Le réalisateur Kadhafi Mbuyamba a fait part au Courrier de Kinshasa de la nouvelle nomination dont il a été informé le 1er mai. En effet, le choix porté sur son film lui a été signifié par un message assez succinct. « Le jury du Festival de cinéma de Cefalù a sélectionné "Bikeko" pour les phases finales de la manifestation ». Telle est la traduction française de la communication émanant de l'organisation, écrite en italien, en dessous du nouveau logo du festival de cinéma organisé dans la commune de Palerme dévoilé le 2 mars dernier.

Après cette annonce faite le lendemain de la clôture des inscriptions, le 30 avril, le Festival du film de Cefalù signale qu'avec la publication de « l'Annuaire » effectuée « le 15 mai de chaque année », il sera possible d'en savoir plus sur cette édition 2023. L'organisation souligne que « toutes les informations relatives au festival se trouvent dans l'annuaire précité ». Il reprend aussi, indique-t-on, le déroulement de la rencontre de « l'année précédente et toutes les informations biographiques relatives aux réalisateurs admis à la phase finale de l'édition en cours ». Il est du reste précisé : « Les biographies des réalisateurs sélectionnés pour participer aux phases finales seront incluses gratuitement dans l'Annuaire 2023 qui sera publié le 15 mai sur le portail Amazon.it ».

Pour l'heure, il sied de noter que le Festival du film de Cefalù va décerner des prix spéciaux à des films en compétition, à l'occasion de certaines journées internationales. Ainsi, OEufs de seiche, de Roberto Lo Monaco, a-t-il déjà remporté le « Prix Jour de la terre 2023 », le 22 avril dernier. Les prochains sont le « Prix du meilleur film musical » à décerner à la « Journée mondiale de la musique », le « Prix du plus jeune réalisateur parmi les participants » dont la remise est prévue à la « Journée mondiale de la jeunesse » et le « Prix de la réalisatrice qui présente le plus beau film sur les questions féminines » qui marquera, d'une pierre blanche, la « Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes ».

Bikeko à l'affiche à l'Afrika Filmfestival

Le Festival du film de Cefalù se targue d'avoir connu un réel engouement en janvier dernier parlant d'un « premier jour d'inscriptions record » avec « pas moins de cent vingts films ». Ils ont été reçus de quasiment tous les continents avec en plus de la République démocratique du Congo, la Tunisie, l'Egypte et le Nigeria comme les pays représentant l'Afrique. Il a été aussi relevé une participation significative de trois nations: « La présence indienne, italienne et espagnole a été immédiatement très forte » alors que l'on dénombrait déjà près d'une trentaine inscrite. Ceux dont les films sont « sélectionnés pour participer aux phases finales », à l'instar du documentaire Bikeko, seront en compétition pour plusieurs prix et récompenses. Le Festival du film de Cefalù 2023 entend les décerner aux films et réalisateurs qui se seront distingués dans sept catégories. Il s'agit des « Prix du meilleur réalisateur », Prix de la meilleure actrice », « Prix du meilleur acteur », « Prix du meilleur film étranger », « Prix du meilleur film d'animation », « Prix du meilleur scénario » et du « Prix de la meilleure bande son ». L'on y ajoute celui tout spécialement réservé aux réalisations de l'Italie, pays organisateur, à savoir le « Prix du meilleur film italien », sans oublier les « Prix spéciaux du jury ».

Soulignons qu'en ce moment, Bikeko participe à l'Afrika Filmfestival qui se tient du 21 avril au 6 mai à Louvain, en Belgique. La démarche écologique du designer-sculpteur écologiste Jean-Alain Masela est montrée dans ce documentaire de quatre minutes où il est vu réalisant des sculptures à partir de bouteilles en plastique. Il sera projeté le 6 mai à 11h00 à la fin du festival belge avec une série d'autres courts métrages sur le Congo et le Rwanda.

Tout récemment, le 22 avril dernier, Bikeko était nominé au Festival Regain, en France. Il y a aussi ses participations précédentes à la COP 27 et au Megacities-ShortDocs (MC-SD). À Sharm el-Sheik, suite à sa sélection par IkonoTV.art, il a bénéficié de passages réguliers sur plusieurs chaînes dédiées à l'événement climatique mondial, du 6 au 18 novembre 2022. Au festival parisien MC-SD, le court métrage réalisé à Kinshasa était nominé au nombre des vingt-cinq meilleurs films sélectionnés pour sa huitième édition tenue du 1er au 8 décembre 2022.