Congo-Brazzaville: Prolifération des déchets - Healthy environment propose une solution innovante

Pour mettre un terme à la prolifération des déchets dans les villes congolaises, l'organisation non gouvernementale, Healthy environment, créée par Yvon Kaba, propose une méthode innovante consistant principalement à la collecte des ordures à la base.

Installée en terre congolaise depuis plus d'une décennie, Healthy environment a pu collecter, au fil des années, assez de données lui permettant de mettre sur pied une stratégie efficace, ainsi qu'une méthode d'action taillée sur mesure, et compatible au contexte social, sociologique et spatio-temporel local visant à donner en fin à la population congolaise une cité où il fait beau-vivre. Selon cette ONG, si la situation actuelle fait état d'un débordement accru des déchets dans les grandes villes congolaises, le problème n'est pas lié aux ressources matérielles engagées.

« Il s'agirait d'un problème de méthode : actuellement, la méthode utilisée appelle la population à transporter elle-même ses déchets vers les bacs à ordures disposés à divers endroits des grandes artères. Une formule qui non seulement fait des grandes artères de nos villes des véritables dépotoirs d'ordures et de déchets, mais aussi pousse les habitants des zones reculées à jeter les ordures dans la nature. Conséquence, la quasi-totalité des quartiers présente un niveau de pollution de plus en plus avancé », a expliqué un communiqué de presse d'Healthy environment.

En effet, pour mettre fin à cette situation grave qui ternit l'image des principales villes du pays, notamment Brazzaville et Pointe-Noire, Healthy environment propose une méthode innovante qui consiste principalement à la collecte des déchets à la base. Cela à l'image des différentes éditions de la campagne « Bopeto bwa ekolo », que la structure organise depuis quelque temps. Il s'agit d'une vaste campagne continue de sensibilisation de la population à la lutte contre l'insalubrité à grande échelle, appuyée par la mise sur pied des opérations d'envergure, de nettoyage des différentes artères de la ville, tout en procédant à la collecte systématique des ordures auprès des différents ménages de Brazzaville et des autres villes du pays.

Grâce à la dernière édition de la campagne « Bopeto bwa ekolo », organisée du 5 décembre 2022 au 15 janvier 2023, plus de 5000 ménages de Poto-Poto et Moungali, à Brazzaville, recevaient tous les matins la visite des équipes venues collecter leurs déchets. « Avec cette solution qui consiste en la collecte systématique des déchets auprès des ménages et des entreprises, Healthy environment a pu offrir 45 jours de répit à la cité capitale, Brazzaville. Ce qui avait permis la décongestion puis la disparition des points de débordement des ordures dans ces arrondissements. Malheureusement, dès le lendemain de l'opération, ces mêmes points de débordement d'ordures ont refait surface, rendant de nouveau un visage hideux dans ces arrondissements », déplore l'ONG dans son communiqué de presse.

Branche sociale de l'entreprise éponyme, Healthy environment s'est fixée pour objectif, entre autres, de lutter efficacement contre la montée de l'insalubrité ainsi que la prolifération des déchets dans les villes du Congo. Le but visé est de vaincre le mal-être environnemental et apporter des solutions efficaces pour garantir aux Congolais des cités plus vivables, plus propres et salubres.