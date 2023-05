Congo-Brazzaville: Coopération - La France et le Congo s'activent à moderniser l'enseignement supérieur

Dans une interview accordée à la télévision nationale congolaise, l'ambassadeur de France, François Barateau, a évoqué la volonté de son pays d'aider le Congo à améliorer la qualité de son système d'enseignement supérieur. Une « feuille de route » pour une coopération renforcée dans ce secteur a été signée, en avril 2019, par les présidents français et congolais, a-t-il rappelé.

L'ambassadeur François Barateau a indiqué que de nombreuses initiatives s'exécutent déjà, notamment le projet d'appui à la modernisation de l'enseignement supérieur du Congo financé par l'Agence française de développement. Ce projet prévoit l'accompagnement de l'Ecole normale supérieure dans sa mission de formation initiale des enseignants. Il y a aussi la construction, l'équipement et l'opérationnalisation d'une plateforme de recherche et d'innovation pour la transformation et la valorisation agroalimentaire. Ce qui offrira aux chercheurs et aux entreprises un environnement pour créer de la valeur ajoutée.

Le diplomate français a poursuivi que la coopération française octroie une vingtaine de bourses d'excellence dans le but d'aider l'Université Marien-Ngouabi à rendre ses enseignants de plus en plus compétitifs, notamment dans les spécialités purement scientifiques. Par ailleurs, l'ambassade de France a lancé un premier programme de bourse régionale en 2022, au profit d'une dizaine d'étudiants qui suivent cette année leur cursus en master. Ainsi, lors du colloque international de linguistique de Dakar, en mars dernier, le Congo a constitué la délégation la plus importante des chercheurs du continent pour y présenter les résultats des travaux scientifiques. « La France s'engage pleinement dans cette "révolution qui permettra le sursaut de la jeunesse", en soutenant, par exemple, l'implantation du premier laboratoire de fabrication numérique au sein du campus de l'Université Marien-Ngouabi », a déclaré François Barateau.

La culture aussi

Pour poursuivre dans la dynamique initiée lors du colloque international de 2020 intitulé « De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique », le président Emmanuel Macron, a dit l'ambassadeur, a souhaité que le Centre de formation d'art dramatique (Cfrad), dans la capitale congolaise, devienne un mémorial de la France libre. Ce lieu est, en effet, un monument central dans la mémoire entre le Congo et la France, un lieu de création artistique, d'expression, parfois de contestation, où s'est tenue, en janvier et février 1944, la Conférence de Brazzaville présidée par le général De Gaulle, et qui a ouvert la voie aux indépendances africaines, a rappelé François Barateau.

Chargé d'histoire, le Cfrad abritait aussi d'importantes archives. « C'est dans ce cadre que l'ambassade de France a mis en oeuvre, en 2019, avec le ministère congolais de la Culture, une opération de sauvegarde et de numérisation d'archives de l'Afrique équatoriale française, complémentaire d'une action de stabilisation des fondations du bâtiment, menacées par les érosions, afin de préserver ce haut lieu de mémoire partagée, et ne pas amputer la jeunesse congolaise d'un des symboles qui ont construit son histoire », selon le diplomate français. Il a, en outre, indiqué : « Suite à la visite du président Macron à Brazzaville, un financement complémentaire conséquent a pu être identifié pour poursuivre cet important projet qui, je le sais, tient également beaucoup à coeur le président Denis Sassou N'Guesso, qui m'en avait déjà parlé lors de mon arrivée à Brazzaville, en août 2019 ».

Il est prévu que l'ambassade de France engage des discussions avec le ministère en charge de la Culture pour proposer, au-delà de la réhabilitation du Cfrad, l'ouverture d'un « mémorial de la France libre ». L'action d'accompagnement de la France a également prévu une assistance pour la mise en sécurité et la valorisation des collections nationales, ainsi que pour soutenir la préfiguration et l'opérationnalisation du futur musée national du Congo qui doit permettre de valoriser l'ensemble des arts congolais au bénéfice de la population.