Congo-Brazzaville: Livre - Anicet Blaise Okana présente « Le secret des grands initiés »

Dans le cadre des débats du Geria, Anicet Blaise Okana a présenté et dédicacé récemment son livre intitulé « Le secret des grands initiés », à la maison Imhotep, au Plateau des 15 ans, dans le quatrième arrondissement Moungali, à Brazzaville.

L'ouvrage d'Anicet Blaise Okana, publié en trois tomes aux éditions Elulivre, complète son premier livre intitulé « Le revers de la grande pyramide ». Les informations qui sont y rapportées permettent aux lecteurs de comprendre l'histoire des hommes, depuis la disparition de l'Atlantide à aujourd'hui, et avoir la maîtrise des enseignements spirituels que le monde a reçus jusque-là des maîtres initiés spirituels. Ce livre est également une plateforme qui définit les grands esprits. La réalité scientifique de la nature y est prouvée et le spirituel est vu clairement qu'abstrait. Les arguments affichés exposent le comportement irréligieux de l'homme, plus ou moins adapté à la nature spirituelle de sa vie physique. L'homme n'avait jamais réfléchi sur son avenir, ignorant les défis qui l'attendent au futur. Anicet Blaise Okana veut orienter le lecteur au coeur même de l'information que voulaient livrer les prophètes.

« Le secret des grands initiés » est constitué de trois tomes bien détaillés qui font foi d'un grand savoir. S'agissant de la première partie, elle répond aux questions intellectuelles au sujet de la vie : D'où vient-elle ? A quoi ça rime ? Et où va-t-elle ? De nos jours, pense l'auteur, ces questions ne se posent plus dans les milieux intellectuels. Pourtant, il y a plus de deux mille ans, elles furent la préoccupation des Egyptiens, des Grecs et de leurs contemporains. Présentement, ces questions n'accablent plus les intellectuels. Si bien que les premiers qui ont posé le décor de la connaissance avaient la conviction qu'ils parvenaient à quelque chose de constant, voilà pourquoi ils créèrent la théorie des dimensions et d'évolutions mettant en oeuvre le savoir des génies à inventer les oeuvres d'art, lesquelles jalonnent tous les mythes relatant les histoires du passé de l'homme.

La deuxième partie, quant à elle, indique qu'il y a de cela plusieurs millénaires la terre n'était habitée que par les hommes de peau noire qui s'appelaient les Atlantes. Ils étaient tellement spirituels qu'ils vivaient en parfaite harmonie avec leur Emeraude du pouvoir. Bien qu'étant de faible puissance, elle ne posait aucun problème dans la communication entre les hommes. Plus tard, ce peuple vit débarquer la cavalerie des messagers de lumière qui ont fui la guerre dans leur constellation pour venir se cacher sur la terre. Après, ce fut l'armée des gardiens de l'Ordre de lumière qui vint les déloger. Et avant de repartir chez eux, les gardiens de l'Ordre de lumière augmentèrent la puissance de l'Emeraude du pouvoir de la terre qui avait désormais les mêmes capacités en puissance que ses autres soeurs dans la galaxie.

« Les hommes rendus inutiles par plusieurs courants politiques»

Enfin, la troisième partie évoque le volet selon lequel aujourd'hui il y a plusieurs courants politiques qui pèsent sur le monde et rendent inutiles les hommes. Les classes sociales, écrit Anicet Balise Okana, ont été établies et les règles fondées. Ces classes, d'une part, donnent des avantages aux gens qui se voient nantis des pouvoirs de décisions, où ils sanctionnent sur le devenir des contribuables, et, d'autre part, bloquent les avantages qui devaient revenir aux contribuables, en forçant ceux-ci de tout supporter, malgré les injustices sociales qu'ils font subir au quotidien.

Pendant la cérémonie de présentation du livre, quelques passages ont été lus. Les questions ont été également posées à l'auteur, suscitant non seulement des réponses de ce dernier mais aussi un débat contradictoire qui a fait jaillir la vérité.

Personnalité de l'intelligentsia congolaise, Anicet Balise Okana, autodidacte, est fondateur de la Fraternité terrienne des fardiens de l'Ordre de lumière, les messagers de lumière universelle, une synergie au croisement de la science et de la spiritualité. Producteur-animateur d'émissions télévisées formé par le cinéaste Sébastien Kamba dans les années 2000, ce natif de Gamboma, dans le département des Plateaux, est aussi un philosophe contemporain qui a déjà rédigé un ouvrage significatif, « Le revers de la grande pyramide », en 2016. Récemment, il a créé une maison d'édition à Brazzaville. Influencé par le courant raëlien, du nom de son fondateur Claude Vorilhon, plus connu sous son pseudonyme de Raël, Anicet Blaise Okana est attaché aux valeurs familiales. Il est marié et père de sept enfants.