Nigeria: Bordeaux / Josh Maja - « On a besoin du soutien des supporters pour finir très fort »

Il est en forme et nommé parmi les quatre joueurs susceptible de remporter le titre de joueur du mois d'avril sur MaLigue2 : Josh Maja a été resplendissant ces derniers temps avec quatre buts et une passe décisive sur les cinq dernières journées de Ligue 2.

L'attaquant nigérian fait beaucoup de bien à Bordeaux, qui a besoin de ses leaders pour tirer tout le groupe vers le haut et remporter un maximum de matchs au cours de ce sprint final, dans l'optique de jouer dans l'élite du football français au mois d'août.

« C'est vraiment la saison la plus régulière que j'ai pu faire depuis mon arrivée à Bordeaux. Je m'amuse, j'aime la façon dont je joue et le plus important c'est que nous jouons bien et que nous gagnons des matchs. J'espère qu'on arrivera à continuer comme ça. C'est une bonne saison pour le moment, nous sommes en bonne position.

Nous nous concentrons sur nous-mêmes pour prendre les trois points à chaque match. Les supporters sont très importants, ils viennent à tous les matchs et sont là que l'on gagne ou que l'on perde. On a besoin de leur soutien autant que possible jusqu'à la fin de la saison, pour finir très fort. Mon but ? C'est d'aller en Ligue 1 l'an prochain. Après, on verra ce qui arrive. » confie le Girondin rapporte Maligue2.