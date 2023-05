Algérie: Naama - Rakhroukh reçoit les membres du Parlement représentant la wilaya

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, a reçu des membres des deux chambres du Parlement représentant la wilaya de Naama pour écouter les préoccupations liées au secteur dans la wilaya, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère.

La rencontre tenue mardi au siège du ministère s'inscrit dans le cadre du "renforcement et de la promotion du dialogue permanent pour une meilleure prise en charge des problèmes des populations et l'amélioration de la qualité des services fournis" et témoigne de "l'attachement du ministre à écouter les préoccupations exprimées par les représentants du peuple, relatives au secteur des travaux publics et des infrastructures de base", ajoute le document.

Le ministre a également mis en avant le rôle et l'importance du secteur des travaux publics et des infrastructures de base dans l'accompagnement et l'attraction des investissements dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme à travers la modernisation des moyens de maintenance du réseau ferroviaire pour relancer le développement économique dans la wilaya de Naama, conclut le document.