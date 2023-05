Algérie: Salon Batimatec 2023 - Pas moins de 900 exposants prendront part à la 25ème édition

ALGER — Pas moins de 900 exposants nationaux et internationaux prendront part à la 25ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2023) qui se tiendra du 7 au 11 mai courant, au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger, selon les organisateurs.

"Le salon Batimatec 2023, événement phare du secteur du bâtiment et des travaux publics réunira cette année 900 exposants, dont 550 exposants nationaux et 350 exposants internationaux, originaires de vingt pays étrangers", a précisé dans un communiqué la société Batimatec-expo qui organise ce salon avec la Société algérienne des foires et exportations (Safex).

Placé sous l'égide ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le salon réunira toutes les branches du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, a ajouté la même source, relevant que "ce salon est le rendez vous consacré des professionnels nationaux et étrangers qui pourront profiter d'une belle opportunité pour mettre en avant leur savoir faire, leurs nouveaux produits et procédés, et nouer de nouvelles relations d'affaires".

Dans le cadre de cette 25ème édition, les organisateurs prévoient l'organisation de plusieurs activités de vulgarisation et de débats autour du secteur clé du bâtiment.

Le programme d'animations, prévu à la salle des conférences Ali Maâchi et à la salle de la direction générale de la Safex, s'articulera autour de diverses thématiques assurées par des experts du domaine et encadré par un panel constitué d'experts du ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la ville, a fait savoir le communiqué.

Il s'agit de conférences qui aborderont notamment des thèmes liés à la "plate-forme de gestion post-catastrophe DIMA", "l'efficacité énergétique dans le bâtiment" et "l'entreprise face au défi de l'exportation".

En marge de ces conférences, il est prévu également la tenue de la 12ème édition du concours des jeunes architectes "La charrette d'Or", ouverte pour les étudiants et jeunes architectes, dont la thématique est intitulée: "The Gainfulbox, Exploration des avantages économiques de l'architecture hors sites préfabriqué en série". Ce concours permettra de sélectionner de trois projets finalistes qui seront couronnés par la remise des trophées et médailles aux lauréats, a-t-on indiqué dans le communiqué tout en précisant que le salon est ouvert aux visiteurs de 11h00 à 18h00.

L'édition 2022 avait drainé la participation de 750 exposants dont 500 sociétés nationales et 250 sociétés étrangères originaires de 15 pays déployés sur une superficie avoisinant les 22.000m2, a-t-on par ailleurs rappelé de même source. (APS)