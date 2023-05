Algérie: Conseil de la Nation - Goudjil préside une réunion du bureau du Conseil

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a présidé, mercredi, une réunion du bureau du Conseil élargie aux présidents des groupes parlementaires et au questeur, consacrée à l'examen de l'agenda proposé pour l'action du conseil durant la prochaine période, aux propositions des commissions permanentes et à d'autres questions administratives, indique un communiqué de la haute chambre du Parlement.

"Le Conseil s'est félicité des décisions prises par le Conseil des ministres en date du 30 avril dernier et celles contenues dans le message du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, relatives aux employés et aux retraités ainsi que les mesures relatives à la promotion de l'investissement et au volet agricole", précise la même source.

Par ailleurs et s'agissant de la première clause de l'ordre du jour relative à la proposition de la liste nominative des membres du Conseil de la Nation dans le cadre de la commission paritaire des deux chambres du Parlement, "l'assistance a été informée des noms des représentants du conseil retenus au titre de la Commission"

Au sujet de l'agenda proposé pour l'action du Conseil de la Nation, consacré à l'examen et au débat de trois textes de lois (loi sur la monnaie et le crédit, loi relative aux règles de la comptabilité générale et de la gestion financière, loi sur la prévention et le règlement des conflits collectifs au travail et l'exercice du droit de grève), Il a été décidé de la reprise "des séances plénières du 8 au 16 mai, date d'émission des avis sur les 3 lois par les membres du Conseil de la nation".

Il a été décidé après coordination avec l'APN et le Gouvernement de "programmer une séance plénière consacrée aux questions orales jeudi le 18 mai, ainsi qu'à l'examen des questions administratives internes, à l'instar des propositions des commissions permanentes de l'Assemblée, notamment en ce qui concerne la tenue de séances d'audition des membres du Gouvernement et la programmation de missions d'information provisoires, M. Goudjil ayant donné des instructions pour classer les priorités et engager un travail pour concrétiser ces propositions dans le cadre de l'accomplissement du Conseil de la nation de ses missions de contrôle".

presse, le bureau du Conseil a salué les "travailleurs du secteur de la presse en Algérie et à travers eux des générations de journalistes chevronnés que l'Algérie a vu passer durant les différentes étapes historiques, à commencer par la Glorieuse Révolution du 1 novembre, accompagnée par une presse révolutionnaire héroïque jusqu'à la consécration de l'Algérie nouvelles dont les fondements ont été définis par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune". (APS)