Afrique: Linafoot - Le championnat 2023 s'arrête définitivement !

L'édition 2022-2023 du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), appartient déjà à l'histoire. La 28ème édition du prestigieux championnat national suspendu brusquement au mois de décembre dernier, ne reprendra plus jamais son bonhomme de chemin. Toutes les démarches et discussions faites par-ci et là, n'ont pas abouti. C'est fini, ainsi en a décidé le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), à la demande de l'Association des dirigeants de football du Congo (Adfco). Il faudrait maintenant penser à la prochaine édition qui doit en principe commencer à partir du mois d'août.

«Pour nous, la date du vendredi 28 avril 2023 correspond à l'arrêt définitif du championnat de la Linafoot, contrairement au délai-butoir du 5 mai prochain. En attendant une communication officielle du comité de normalisation, pour nous l'Adfco, tout s'arrête aujourd'hui. Ainsi, dès ce jour tous les clubs doivent libérer les joueurs », a déclaré le président de l'Adfco, Lambert Osango, à la sortie de la énième réunion des tractations, tenue vendredi au siège de la Fecofa, par la nouvelle équipe.

Et de poursuivre, Lambert Osango dit tous les clubs sociétaires des Ligue 1 et 2 ont émis le voeu de voir les deux compétitions s'arrêter-là, par peur de continuer d'aller des contraintes en contraintes. C'est depuis près de 4 mois que les équipes et les joueurs sont inactifs, donc pour eux, ça ne sert plus rien. Comme le comité de normalisation dit avoir disposé des quelques moyens pour la reprise, il faudrait que ces moyens mis en jeu pour la nouvelle édition, a conclu les dirigeants des clubs.

Quant au format du championnat, au regard des difficultés vécues depuis plusieurs saisons, le format du championnat ne sera plus le même vu l'immensité du pays : le format de 20 clubs de tous les coins du pays en aller et retour. Il faudrait mettre en place un autre format pour permettre l'engouement du football dans toutes les provinces et voir comment commencer et prendre fin comme il se doit, au lieu de connaître des arrêts intempestifs continuels. Les réflexions autour du format interviendront donc au moment opportun.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la saison 2022-2023 ne peut être déclarée une saison sportive blanche, ont-ils dit. Il appartiendra à la FECOFA d'appliquer les règlements quant à la désignation des représentants de la RDC aux deux prochaines compétitions interclubs de la CAF.

Tshimanga appelle à la bonne collaboration avec le comité de normalisation

Dans un autre chapitre, le président sortant, Donatien Tshimanga Mwamba, a appelé le personnel de cette instance sportive à une franche collaboration avec les membres du comité de normalisation, à l'issue de la remise et reprise entre ce dernier et Dieudonné Sambi Nsele Lutu.

«Nous quittons la FECOFA dont nous avons pris les rênes du pouvoir en remplacement de Constant Omari. Lui aussi avait remplacé qui y était là auparavant. Le monde est ainsi fait et la terre va continuer à tourner », a déclaré Donatien Tshimanga, en guise d'au revoir, avant de laisser le bâton et les rênes du pouvoir à Dieudonné Sambi Nsele et les 3 autres membres dudit comité.