Ile Maurice: Post-1er-mai - Avinaash Munohur, le politologue girouette

S'il y a eu un nombre important de transfuges et de démissionnaires aux côtés des élus du Mouvement socialiste militant (MSM) pour le meeting du 1erMai, un en particulier subit les critiques des internautes.

La présence d'Avinaash Munohur, ancien membre du Mouvement militant mauricien (MMM) et candidat battu lors des élections générales de 2019, suscite la colère pour diverses raisons. D'abord, quand il avait démissionné du MMM et comme président de la Commission développement durable de ce parti l'année dernière, il avait évoqué des raisons professionnelles.

Il avait donné cette explication sur sa page Facebook le jour de sa démission : «J'ai eu une rencontre très cordiale avec Paul Bérenger ce matin afin de l'informer que je démissionnais du parti et de la présidence de la Commission développement durable. La raison de cette démission est purement professionnelle, comme je l'explique dans ma lettre. Comme tout jeune, ma priorité aujourd'hui est de construire mon avenir et ma carrière. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis mon entrée en politique active.»

Le politologue avait également rendu sa lettre de démission publique, dans laquelle il avait expliqué que sa démission est liée à des raisons professionnelles, soutenant que le cabinet pour lequel il travaille étend ses activités à Maurice et qu'il y a conflit d'intérêts : «Le cabinet XXXX accentue son développement sur la région et en particulier à Maurice, ce qui me place au coeur d'un conflit d'intérêts me forçant à choisir entre mon travail et mon engagement politique. Ma situation professionnelle et familiale fait que ma réponse à ce choix est évidente, et implique que je ne puisse poursuivre mon engagement auprès du MMM.»

La démission d'Avinaash Munohur, le 19 septembre 2022, coïncidait avec une période où les débaucheurs du MSM étaient à l'oeuvre. L'express lui avait demandé s'il quittait le MMM pour rejoindre le parti de Pravind Jugnauth. Il l'avait nié en bloc, maintenant qu'il ne comptait pas faire de la politique de sitôt. Il nous avait aussi expliqué que son employeur, un groupe français, opère dans le domaine de la politique tout en faisant des négociations pour les marchés publics, du conseil pour les stratégies de lobby et la mise en place de politiques publiques et que le code de déontologie de l'entreprise l'empêchait de faire de la politique active.

«Je suis associate pour une boîte française qui étend ses activités dans la région et à Maurice. Donc, comme son code de déontologie exige qu'aucun de ses employés ne fasse de politique dans le pays où l'entreprise opère pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, je devais faire le choix entre ma carrière professionnelle et politique. J'ai 39 ans. J'ai une famille. Il est évident que j'ai choisi ma carrière professionnelle», avait-il déclaré.

Son rapprochement du MSM est encore plus surprenant dans la mesure où le 26 mars, le jour de l'anniversaire de Paul Bérenger, il a posté une photo de lui et du leader du MMM avec la légende : «Tout un pan de l'histoire politique de notre pays peut se lire dans son regard. Je serai toujours reconnaissant de ses conseils et de sa bienveillance. Joyeux anniversaire très cher Paul.»

Nous avons appelé Avinaash Munohur hier à maintes reprises afin que le public et les militants du MMM qui avaient voté pour lui puissent comprendre sa volte-face et si sa présence dans la tribune du MSM ne va pas à l'encontre du code de déontologie de son entreprise, mais il n'a pas répondu à nos appels malgré un message sur sa boîte vocale. D'après certaines sources, son adhésion au MSM serait due à son rapprochement, par alliance, à un conseiller spécial du Premier ministre, mais nous n'avons pu confirmer la nouvelle puisqu'il ne nous a pas répondu.

Du côté du MMM, Ajay Gunness, leader adjoint du parti, déplore son attitude. «C'est dégoûtant pour un jeune, d'autant qu'il nous a fait croire qu'il démissionnait pour des raisons professionnelles. C'est ça l'exemple qu'il a tant voulu donner aux jeunes ?»

D'autres «transfuges» au meeting du MSM

Une tribune avait été aménagée spécialement pour des politiciens qui ont claqué la porte de leur parti pour se mettre dans le camp du MSM. Avinaash Munohur n'était pas le seul ancien du MMM présent. Il y avait notamment Zabeen Mooraby, Yannick Catherine et Amrish Seetaloo. Sheik Mukhtar Hossenbocus, l'ancien «constituency clerk» du député du Parti travailliste, Osman Mahomed, était également là, tout comme Sylvio Tang, ministre sous Navin Ramgoolam. Véronique Rivet, Sooruj Mannick, Shireen Joomun et Zaira Mamode, des anciens du PTr, étaient aussi assis dans cette tribune. Idem pour l'ancien trésorier du Parti mauricien social-démocrate, Roshan Seetohul, et l'ex-secrétaire du Reform Party, Kamlesh Seechurn.