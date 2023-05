Guinée: Labé_ Crise à l'université A.Dieng - La fumée blanche est apparue

Alors que les étudiants du campus de Labé se sont illustrés par un sit in la semaine dernière en réaction aux nombreux manquements constatés dans l'offre et pendant que la direction locale a privilégié la négligence du mouvement et les menaces, les étudiants ont réussi à atteindre les autorités de l'institution basées à Conakry.

La fondation au premier traitre mot a pris la route de la cité de Karamoko Alfa poir venir en pompier.

Les autorités ont d'abord écouté les étudiants qui ont apprécié le respect et applaudi la délégation estimant que 50% du problème était résolu.

Ensuite les 10 points ont été abordés et classés par ordre de priorité.

Le personnel d'encadrement a aussi eu droit à son conclave ainsi que les enseignants en arbitres ont été reçus par la fondation Amadou Dieng.

Apres les assises, le mal a été identifié et une solution prise par ordre de priorité.

Pour le court terme les cours ont repris et les enseignants qui avaient claqué la porte ont été rappelés, le vice recteur des universités A Dieng et son équipe travaillent à démêler l'écheveau et à apporter des changements radicaux dans la gestion de l'institution.

Selon Saikou Oumar Dieng, l'équipe du vice recteur travaille à résoudre les problèmes à court terme avant de regagner la capitale.

Le campus a repris vie ce mardi et des professeurs sont attendus pour venir en appoint aux étudiants.

Dans les prochaines heures, l'opinion s'attend à une note de service qui marquera la fin d'une gestion bancale de certains responsables sur qui pèse la responsabilité du naufrage qui se dessinait n'eut été ce mouvement revendicatif.

A noter que A.Dieng qui a tant fait le bonheur des étudiants et de leurs parents sombraient progressivement dans le deal des notes, le clientélisme, le droit de cuisage et le bâclage des cours avec des enseignants qui s'arrogent le droit d'enseigner seuls 10 matières ou plus parfois.