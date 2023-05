Cote d'Ivoire: Littérature-dédicace/ ' Vingt ans du coupé-décalé - Genèse et évolution d'un mouvement musical '

Dr Jean-Jacques Konadjé passe le coupé-décalé au crible

Mardi 2 mai 2023: L'espace Latrille Events a été, le mardi dernier, le lieu d'un événement culturel de belle facture: la dédicace du nouvel ouvrage du docteur Jean-Jacques Konadjé, ex-proche collaborateur de feu le Premier ministre Hamed Bakayoko et actuel directeur de cabinet de la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire. Devant un parterre de personnalités de divers horizons, l'écrivain a dit sa volonté, pour les faits marquants de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne, de laisser des traces à la postérité et participer ainsi à écrire les plus belles pages du patrimoine ivoirien. Puis, il s'est prêté aux questions avant de signer, avec des mots choisis, les livres achetés par l'assistance.

Le livre, de 232 pages, publié aux éditions Onde de Paris, intitulé " Vingt ans du coupé-décalé : Genèse et évolution d'un mouvement musical ", préfacé par Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie et postfacé par Salif Traoré dit A'Salfo, lead- vocal du groupe Magic System, retrace, avec un luxe de détails et de témoignages inédits le contexte dans lequel le coupé-décalé est né. L'auteur, lève le voile sur un pan de la vie des promoteurs de ce style musical et souligne aussi l'apport de ce mouvement dans la culture ivoirienne, ainsi que sa contribution dans la musique africaine et urbaine. Des noms connus du monde culturel et musical ivoirien comme le producteur David Monsoh, l'arrangeur David Tayorault, l'animateur Yves Zogbo Junior, les membres fondateurs de la Jet-Set: Molare, Bedel Patassé, Lino Versace, Serge Defalet, Boro Sanguy, Solo Béton, Chacoulé, Kwagny le riche planteur; des promoteurs culturels: Yves Armand Debordeaux, Principauté Noé; des managers: Daouda Afraya, Youyou Toits-Rouges; des artistes comme Roga Roga du groupe Extra Musica, Abou Nidal de Genève, DJ Jacob, DJ Mulukuku, DJ Bilongo String, Serge Beynaud; des arrangeurs comme Jeff le gaou magicien, Alain Négbélé et bien d'autres ont été des personnes-ressources pour la rédaction des noces de porcelaine du coupé-décalé.

Relevons que le Dr Konadjé Jean-Jacques, avec cet ouvrage, en est à sa troisième oeuvre en l'espace d'une année. Il avait déjà publié une biographie 334 pages consacrée à feu le Premier ministre Hamed Bakayoko et un livre témoignage de 210 pages sur l'attentat terroriste de Grand-Bassam.