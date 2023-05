Ile Maurice: Des médias libres et indépendants, outils incomparables pour garantir la justice

Le droit de parler librement, en toute sécurité, comme la liberté d'expression dans la presse, nous semble un droit fondamental. Mais ce n'est pas un droit acquis partout à travers le monde.

Les Nations unies ont fait du 3 mai la Journée mondiale de la liberté de la presse et son thème, cette année, est : «La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme.» On t'explique l'importance de cette journée et le rôle des journalistes avec Abdallah Goolamallee, chargé de cours en communication à l'université de Curtin.

Le 3 mai est une journée pour :

· Tracer un portrait de la liberté de presse dans le monde ;

· défendre l'indépendance des médias face au processus politique et au système judiciaire ;

· se souvenir des journalistes censurés, emprisonnés ou assassinés et rendre hommage à ceux décédés dans l'exercice de leur travail ;

· sensibiliser à l'importance du journalisme indépendant ;

· protéger l'accès à l'information et à la liberté d'expression. Car une presse libre et indépendante devient un outil incomparable pour garantir la justice et pour protéger les droits de la personne.

C'est quoi la liberté de la presse ?

La liberté de la presse est une des pierres angulaires (cornerstones*) de la démocratie. C'est une liberté essentielle, inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle s'appuie sur la liberté d'expression, qui donne à chaque personne le droit d'exprimer ses opinions, dans le respect des autres, même quand cela déplaît. La liberté de la presse garantit aux journalistes la possibilité d'enquêter librement et d'informer les citoyens sur les sujets de leur choix. Grâce à elle, les médias sont libres de diffuser des avis différents, de commenter, de débattre et de critiquer.

Quelle est son importance ?

De nombreux pays dans le monde ne la respectent pas. Dans les États autoritaires comme la Chine, la Corée du Nord, l'Égypte ou l'Iran, les gouvernements pratiquent la censure. Les autorités contrôlent tout ce qui est publié et n'autorisent à diffuser que ce qui leur plaît. Les journalistes qui critiquent le pouvoir sont torturés ou emprisonnés... voire assassinés.

Un droit précieux

Dans ces pays, l'internet est limité ou coupé, pour empêcher quiconque d'accéder aux informations des autres pays. Les citoyens qui consultent des médias interdits risquent, eux aussi, de finir derrière les barreaux ou d'y laisser la vie. La liberté de la presse est donc un droit précieux. Car lire, écouter ou regarder des informations indépendantes et variées permet de se faire sa propre idée, sans être manipulé !

Les atteintes à la liberté de presse

Les atteintes à la liberté de la presse dans le monde sont de plusieurs sources. D'un côté, il y a l'entrave au pluralisme* et à l'indépendance des rédactions comme :

Les pressions politiques.

Les pressions fiscales.

Les pressions financières.

La concentration des médias par de grands industriels.

De l'autre côté, il y a l'entrave au métier de journaliste, par exemple :

Les menaces aux journalistes.

L'agression.

L'emprisonnement.

L'enlèvement.

L'assassinat.

Toutes ces pratiques sont des phénomènes très répandus dans notre monde moderne. Et elles nuisent fortement à l'exercice du droit de la presse.

Le rôle des journalistes

Justement, le rôle des journalistes est de défendre cette liberté. Comment la défendre ? En défendant la vérité. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui/elle, et ce, en raison du droit du public à connaître la vérité. Les journalistes ont le devoir de défendre la liberté de la presse et le droit du public à l'information, sachant qu'une presse libre joue le rôle indispensable de chien de garde à l'égard des pouvoirs politiques et économiques, ainsi que des institutions. Ils combattent les restrictions, pressions ou menaces qui visent à limiter la collecte et la diffusion d'informations.

De plus, les journalistes sont au service de l'intérêt public et non pas d'intérêts personnels ou particuliers. Ils ont le devoir de publier ce qui est d'intérêt public. Cette obligation prévaut sur le désir d'être au service de sources d'information. C'est dans ce contexte que le philosophe et journaliste français Albert Camus a écrit ceci, pendant la Seconde Guerre mondiale : «...un journal indépendant donne l'origine de ses informations, aide le public à les évaluer, répudie le bourrage de crâne, supprime les invectives, pallie par des commentaires l'uniformisation des informations et, en bref, sert la vérité dans la mesure humaine de ses forces.»

Qu'est-ce qu'un bon journaliste ?

Le journalisme est une profession exigeante, nécessitant de nombreuses compétences. Dans l'exercice professionnel de son métier, le journaliste doit avoir une solide culture générale, d'excellentes qualités rédactionnelles, la maîtrise des technologies de l'information et de la communication et un esprit critique.

Le dico

*cornerstones : une qualité ou une caractéristique importante sur laquelle une chose particulière dépend ou est basée.

*pluralisme : système reconnaissant l'existence de plusieurs modes de pensée, de comportement, d'opinions politiques et religieuses, de plusieurs partis politiques.