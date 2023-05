Ile Maurice: Jean Benoît Nisin - «Le développement des compétences de la main-d'oeuvre locale doit être une priorité à long terme...»

Le tourisme est l'un des piliers de l'économie mauricienne. Longtemps prisé des étudiants mauriciens, mais sévèrement touché par la pandémie, ce domaine n'est plus ce qu'il était.

Les jeunes ne sont plus aussi enthousiastes à l'idée de travailler dans l'hôtellerie et se tournent vers d'autres secteurs pour assurer leur sécurité financière. Selon Statistics Mauritius, les Mauriciens ont également repris goût au voyage en 2022 et 229 268 d'entre eux ont pris l'avion contre 42 446 en 2021. Les trois destinations les plus visitées sont les Émirats arabes unis, 58 948 ; la France, 36 667 ; et la Réunion, 31 464. Autant de sujets abordés avec le directeur de Tamassa Bel Ombre.

Depuis la réouverture des frontières le 1er octobre 2021, la reprise du tourisme s'est amorcée avec toutefois des arrivées inégales. Pour l'année écoulée, elles s'élèvent à 997 290 contre 179 780 en 2021. Quel est votre regard sur cette reprise ?

J'estime que c'est un début prometteur, bien que les chiffres d'arrivées touristiques soient en dents de scie. Les chiffres compilés montrent une amélioration significative par rapport à l'année 2021. Cela est encourageant pour l'industrie touristique et pour l'économie mauricienne dans son ensemble. Il est important de noter que la pandémie a eu un impact considérable sur l'industrie du tourisme dans le monde entier et Maurice n'a pas été épargné.

Il est donc compréhensible que la reprise soit lente et incertaine. Cependant, il est encourageant de voir que la réouverture des frontières a encouragé les visiteurs, qui reviennent petit à petit. En somme, la reprise du tourisme à Maurice est un processus graduel qui nécessite des efforts continus de la part de tous les acteurs concernés. J'espère que l'île pourra se remettre complètement de l'impact de la pandémie et retrouver sa place en tant que destination touristique de choix dans la région.

Parmi nos principaux marchés, la France domine le classement avec 238 864 touristes en 2022, suivie de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, avec 140 847 et 96 767 respectivement. Comment analysez-vous cette situation ?

Je suis ravi de constater que la France est le principal marché de notre hôtel, avec un nombre important de 238 864 touristes en 2022. Cette tendance est très encourageante et nous sommes heureux de voir que notre positionnement stratégique sur ce marché porte ses fruits. Nous sommes également très attentifs à l'importance de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, qui figurent parmi nos principaux marchés, avec 140 847 et 96 767 touristes respectivement. Ces chiffres témoignent de l'attrait de Maurice pour les touristes européens.

L'objectif de Tamassa Bel Ombre est de continuer à offrir une expérience exceptionnelle à tous nos clients, quel que soit leur marché d'origine. Nous travaillons continuellement à améliorer notre offre de services pour répondre aux attentes de notre clientèle internationale. Nous sommes conscients que le secteur du tourisme peut être imprévisible, c'est pourquoi nous cherchons constamment de nouvelles opportunités pour développer notre clientèle et élargir nos marchés. Nous sommes convaincus que la qualité de nos prestations, la compétitivité de notre offre et l'accueil chaleureux de notre équipe nous permettront de maintenir notre position de leader sur le marché du tourisme à Maurice.

Comment expliquez-vous que les jeunes aujourd'hui ne veuillent plus faire carrière dans ce secteur ? Est-il possible de compter sur des travailleurs étrangers pour combler cette pénurie de main-d'oeuvre?

Nous sommes parfaitement conscients des défis que notre industrie du tourisme à Maurice a dû affronter ces dernières années en raison de la pandémie de Covid-19. Nous avons assisté à une perte importante de main-d'oeuvre qualifiée, qui a affecté l'ensemble de l'industrie et qui a été très difficile à surmonter. Malheureusement, le secteur du tourisme est souvent considéré comme instable et peu fiable en termes d'emploi, ce qui peut décourager les jeunes à s'engager dans une carrière dans ce domaine. De plus, avec la pandémie, de nombreux jeunes ont été touchés par des pertes d'emploi et se tournent désormais vers d'autres secteurs pour assurer leur sécurité financière.

Bien que nous reconnaissions la nécessité de recourir à la main-d'oeuvre étrangère pour compenser le manque de personnel, nous sommes convaincus que l'investisse- ment dans la formation et le développement des compétences de la main-d'oeuvre locale peut contribuer à résoudre ce problème. Il est important pour nous de travailler en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement pour promouvoir les emplois dans le tourisme auprès des jeunes et leur offrir des perspectives de carrière intéressantes et enrichissantes. De plus, nous avons pris des mesures pour améliorer les conditions de travail de notre personnel et pour créer un environnement de travail sain et motivant. Cela devrait encourager les jeunes à s'engager dans des carrières dans l'industrie du tourisme.

En résumé, bien que le recours à la main-d'oeuvre étrangère soit nécessaire pour suppléer au manque d'effectifs dans l'immédiat, nous sommes convaincus que l'investissement dans la formation et le développement des compétences de la main-d'oeuvre locale doit être une priorité à long terme pour notre industrie. En travaillant ensemble pour offrir des conditions de travail et des perspectives de carrière attractives aux jeunes, nous pouvons contribuer à attirer une nouvelle génération de talents dans le secteur du tourisme à Maurice.

Comment se porte Tamassa Bel Ombre aujourd'hui ?

Je suis heureux de dire que notre hôtel se porte bien aujourd'hui. Nous avons vu une augmentation régulière des réservations depuis la réouverture des frontières en octobre 2021, ce qui indique une reprise du tourisme dans la région. Le Tamassa Bel Ombre a connu un nouveau souffle depuis 2019, un véritable renouvellement pour nous. Nous sommes fiers de notre équipe dédiée de professionnels passionnés qui travaillent chaque jour pour offrir un service de qualité et un accueil chaleureux à tous nos clients.

En bref, Tamassa Bel Ombre se porte bien et nous continuerons à travailler dur pour maintenir notre position en tant que destination de choix pour les clients à la recherche d'une expérience de vacances excep- tionnelle à l'île Maurice.

L'objectif de tout établissement hôtelier est d'offrir une expérience mémorable à ses clients, mais comment y arrive-t-on ?

Nous sommes conscients que l'objectif de tout établissement hôtelier est d'offrir une expérience mémorable à ses clients. Pour y arriver, il faut avant tout comprendre les attentes et les besoins de nos clients afin de leur offrir une expérience personnalisée et inoubliable. Pour cela, nous mettons en place plusieurs initiatives pour offrir une expérience exceptionnelle à nos clients. Tout d'abord, nous travaillons en étroite collaboration avec notre équipe pour nous assurer que chaque personne se sente accueillie et prise en charge dès son arrivée. Nous formons notre personnel pour qu'il soit en mesure de fournir un service attentionné et personnalisé, adapté aux besoins de chaque client.

Nous sommes également conscients de l'importance de la qualité de la nourriture et des boissons dans l'expérience clients, nous avons donc une cuisine de qualité supérieure et une variété de choix pour répondre à tous les goûts et les préférences culinaires. Nous organisons également des activités et des événements pour divertir nos visiteurs, notamment des soirées à thème et karaoké, des spectacles de musique et de danse, des excursions, des activités sportives et des ateliers.

Enfin, soucieux de l'environnement, nous mettons tout en oeuvre pour minimiser notre impact environnemental en adoptant des pratiques durables, telles que la gestion des déchets, l'utilisation d'énergies renouvelables, la promotion de l'agriculture locale et la réduction de notre consommation d'eau. En somme, pour offrir une expérience mémorable à nos clients, nous devons être à l'écoute de leurs besoins et de leurs attentes, et mettre en place des initiatives pour répondre à ces besoins et les surprendre agréablement. Nous devons également être innovants et durables, tout en offrant un service attentionné et personnalisé pour garantir une expérience exceptionnelle à tous nos clients.

Quels services propose Tamassa ?

Nous sommes fiers d'offrir une gamme complète de services pour répondre aux besoins et aux désirs de nos clients. Nous sommes bien connus pour notre forfait tout inclus, disponible à la fois sur le marché local et international. De plus, nous sommes honorés d'avoir reçu le prix Best Day Package de Mari Deal pour notre forfait journée exceptionnelle. Notre spa propose des expériences uniques et luxueuses pour aider nos clients à se ressourcer et se détendre.

Notre restaurant de plage - Playa - est un lieu de prédilection pour dîner les pieds dans le sable face à l'océan Indien, offrant une expérience culinaire exceptionnelle. Nous avons également un karaoké pour les amateurs de chant qui cherchent à montrer leurs talents. Nous innovons constamment pour offrir à nos clients des expériences uniques et inoubliables, en ajoutant de nouvelles offres qui viennent répondre à leurs besoins et leurs désirs.

Dites-nous en un peu plus sur les nouvelles expériences qu'offre Tamassa.

Nous, au Tamassa Bel Ombre, pensons que les vacances ne sont pas seulement faites pour s'évader du quotidien, mais qu'elles sont aussi l'occasion rêvée de se reconnecter à soi-même et aux autres. Pour ce faire, nous avons concocté tout plein d'activités qui rendront le séjour de nous visiteurs inoubliable et surtout unique. Notre boîte de nuit, le Jalsa, et aussi devenu le SPOT pour nos clients. Ils s'y retrouvent et passent un bon moment au tour de notre karaoké. Notre spa, le Santosha, est l'endroit idéal pour se déconnecter et se reconnecter avec soi-même et découvrir les bienfaits des remèdes d'antan. Finalement notre restaurant de plage, le Playa, est le lieu parfait pour se retrouver en groupe ou en couple et s'embarquer pour un voyage culinaire exceptionnel.

Comment vous démarquez-vous des autres hôtels ?

Au Tamassa Bel Ombre, nous sommes constamment en quête d'innovation et de nouvelles idées pour nous démarquer des autres hôtels. Nous sommes fiers de notre positionnement comme hôtel 4-étoiles supérieur à l'atmosphère décontractée, qui offre une expérience authentique et chaleureuse à nos clients. Nous mettons tout en oeuvre pour que ces derniers se sentent comme chez eux et profitent d'un séjour unique et mémorable.

Pour nous démarquer des autres hôtels, nous mettons en place plusieurs initiatives innovantes. Nous avons, par exemple, développé un programme de bien-être holistique, qui inclut des activités de thérapie sensorielle et de bien-être traditionnel, ainsi que des soins de spa personnalisés. Nous offrons également un service de conciergerie personnalisé, qui permet à nos clients de bénéficier d'une assistance pour organiser leurs activités et excursions.

Nous nous sommes également engagés envers la durabilité, en adoptant des pratiques écoresponsables et en soute- nant la communauté locale. Nous avons établi des partenariats avec des producteurs locaux pour offrir une cuisine locale et de saison à nos clients, tout en minimisant notre impact environnemental. Enfin, nous avons une équipe dédiée et passionnée qui travaille dur pour offrir une expérience exceptionnelle à nos clients. Nous formons continuellement notre personnel pour nous assurer qu'ils sont en mesure de fournir un service personnalisé et attentionné à nos clients.