Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Mai 2023

Sénégal : Agriculture et souveraineté alimentaire-Dakar veut se lancer dans la production de blé à partir de novembre prochain

Le Sénégal importe la quasi-totalité de ses besoins de consommation en blé, principalement de Russie et de France. Face à l’augmentation de la facture alimentaire qui en résulte, les autorités ont décidé d’explorer les possibilités de production de la céréale au niveau local. Le Sénégal prévoit de se lancer dans la culture de blé à partir de novembre prochain. C’est ce qu’a annoncé Aly Ndiaye, ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, le 1er avril dernier.« Nous pensons déjà commencer avec 1 000 hectares, mais des partenaires privés nous demandent de démarrer la production avec 5 000 hectares. De toute façon nous allons accompagner ces réalisations », explique le responsable. Selon les informations relayées par le quotidien local Seneplus, cette décision s’appuie sur un programme pilote initié depuis octobre 2022 par l’Institut national de recherche agricole (ISRA) principalement avec des semences de blé égyptien. (Source : agence ecofin)

Cote d’Ivoire : En Afrique- La liberté de la presse a reculé le plus en Afrique

Comme chaque année le 3 mai, l’ONG Reporters sans frontières (Rsf) a dévoilé son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde. Selon ce rapport, c’est en Afrique que la liberté de la presse a le plus reculé en 2022 : Rsf pointe les effets de la désinformation et des menaces et intimidations pour les journalistes. Le Botswana gagne 30 places dans le classement, quand le Sénégal, jusqu’alors « modèle régional », en perd 31.Malgré une situation variable d’une région à l’autre, le tableau se noircit pour les journalistes du continent : dans 4 pays sur 10, ils exercent dans des conditions « difficiles ».Au Sahel, RSF note une « explosion de la désinformation » alimentée par la menace sécuritaire. Au Burkina Faso et au Mali, RFI et France 24 ont vu leurs antennes suspendues, rappelle le rapport, et des journalistes étrangers y ont été expulsés. ... suite de l'article sur RFI

Mali : Maintien de la paix- L’Allemagne confirme le retrait de ses troupes du Mali d’ici mai 2024

Le gouvernement allemand a entériné mercredi le retrait d'ici mai 2024 de ses troupes engagées dans la mission de casques bleus Minusma au Mali en raison des tensions avec la junte au pouvoir.Réuni en conseil des ministres, le gouvernement d'Olaf Scholz a confirmé dans un communiqué que les soldats allemands de la Bundeswehr quitteraient progressivement le pays dans les douze mois à venir.00 Cette décision de retrait du Mali avait été annoncée par Berlin fin 2022. Berlin considère que les conditions ne sont plus remplies pour continuer à participer à la Minusma, à laquelle l'Allemagne participe depuis 2013. (abamako.com)

Algérie : Financement de la presse -Un puissant levier de contrôle pour les autorités

Adoptée récemment par les deux chambres parlementaires, la nouvelle loi sur l’information renforce l’encadrement du travail des journalistes en Algérie, avec de nouvelles restrictions et sanctions en cas d’infractions. Parmis les principales dispositions de cette nouvelle loi, une interdiction aux médias algériens de bénéficier de tout « financement » ou « aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère » sous peine de « sanctions pénales prévues par la loi ». La question du financement des médias a toujours constitué le meilleur levier pour les pouvoirs publics pour contrôler les médias et, le cas échéant, étouffer tous ceux dont on aura jugé qu’ils ont dépassé les limites fixées pour la presse en Algérie. (Source : Mghreb Emergeant)

Soudan : Conflit armée -La crise fait craindre le pire à ses voisins

Au Soudan, la situation reste préoccupante en dépit de l’annonce d’une trêve dans les combats à partir du 04 mai. Ce mercredi, le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a appelé à redoubler d'efforts pour trouver une solution pacifique à la crise qui déchire le pays depuis le 15 avril 2023 date à laquelle le Tchad a fermé sa frontière avec le Soudan.(Source : Dw)

Ouganda : Insécurité-Le ministre du Travail tué par son garde du corps

Le ministre d’État au Travail ougandais, Charles Okello Engola, aurait été abattu par son garde du corps, a annoncé la police locale mardi.Fred Enanga, porte-parole de la police, a indiqué que le ministre a été tué par balles à son domicile, situé dans la banlieue de la capitale Kampala. L’agresseur, qui n’a pas été identifié publiquement, a ensuite retourné l’arme contre lui, selon la chaîne publique UBC et d’autres médias. Le ministre d’État au Travail ougandais, Charles Okello Engola, aurait été abattu par son garde du corps, a annoncé la police locale mardi. Fred Enanga, porte-parole de la police, a indiqué que le ministre a été tué par balles à son domicile, situé dans la banlieue de la capitale Kampala. L’agresseur, qui n’a pas été identifié publiquement, a ensuite retourné l’arme contre lui, selon la chaîne publique UBC et d’autres médias.La victime, Charles Engola, a servi dans le gouvernement du président Yoweri Museveni en tant que ministre adjoint chargé du Travail. Il était colonel de l’armée à la retraite. (Source : Walfadjiri)

Cameroun : Insécurité- L’inquiétude après une attaque

Très tôt lundi matin, à Matouké dans la région camerounaise du Littoral, des éléments des forces de sécurité sont tombés dans une embuscade tendue par des séparatistes anglophones. Il est rare que les sécessionnistes anglophones lancent des attaques du côté francophone. Mais ce n'est pas la première fois qu'un tel incident survient dans le département de Moungo. Si cette attaque meurtrière dans la localité de Matouké, aux premières heures du 1er mai, préoccupe les autorités camerounaises, elles n'ont pourtant pas encore réagi.Pendant le défilé de la Fête internationale du travail à Douala, des membres des forces de sécurité évoquaient ce nouveau drame. On entendait gendarmes et policiers en parler entre eux, pendant que nombre des travailleurs mobilisés sur la place des fêtes de Bessékè n'étaient encore au courant de rien.Mais avant la fin de la journée, la nouvelle a été largement diffusée, faisant état de trois morts du côté des militaires, auxquels s'ajoutent un officier introuvable et un civil tué. (Source : Dw)

Rdc : Crise au Soudan- Le Maroc vole au secours des Congolais et Africains bloqués

En application des Hautes Instructions Royales pour la mise en place d’un pont aérien afin d’assurer le rapatriement des citoyens marocains du Soudan suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays frère, un avion de la RAM a atterri, le 2 mai 2023 à l’aéroport International Mohammed V de Casablanca, avec à son bord 125 personnes, indique un communiqué officiel publié mardi. Ce vol est le quatrième du genre à assurer le rapatriement de citoyens marocains résidant au soudan, ou dont la présence dans ce pays frère a coïncidé avec la conjoncture interne difficile qu’il traverse. En plus des citoyens marocains, on compte parmi les rapatriés des ressortissants de pays africains frères, dont le Sénégal, le Gabon, la République Démocratique du Congo, le Mali et le Burkina Faso, et ce en consécration des valeurs de solidarité agissante qui a toujours marqué la politique africaine de SM le Roi, que Dieu L’assiste. Avec l’arrivée de ce quatrième avion, le pont aérien déployé en application des Hautes Instructions de SM le Roi, que Dieu le Glorifie, en coordination avec la Royal Air Maroc, a atteint sa phase finale. Le nombre total des rapatriés a ainsi atteint 572 personnes. (Source : Acp)

Une sélection de Bamba Moussa