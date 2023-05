Afrique: Serge Mimpo - « Nous nous préparons sereinement, tout en respectant le Mali »

Le sélectionneur des Lions indomptables U17 se veut rassurant à 24 heures de leur entrée en compétition face au Mali. Il assure mettre toutes les batteries en marche pour remporter ce premier match déterminant.

Les Lions indomptables U17 disputent leur premier match de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies Algérie 2023, ce jeudi 4 mai 2023 au Stade du 19 mai 1956 dAnnaba face au Mali. En prélude à cette première sortie dans la compétition, le sélectionneur Serge Mimpo s'est livré à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, ce matin dans la salle de conférence du stade.

Le technicien camerounais a rassuré sur l'état d'esprit au sein de son groupe à la veille de cette rencontre déjà cruciale, dans une poule finalement réduite à trois après la disqualification du Soudan du Sud à la suite des tests IRM effectués par la CAF. « Je ne pense pas être sous pression. On aurait aimé jouer notre premier match contre le Soudan du Sud mais ça n'a pas été possible. Nous préparons sereinement ce match, tout en respectant le Mali... » A-t-il déclaré.

Le passage à trois équipes a cependant légèrement bousculé les plans de préparation de l'équipe camerounaise. Mais le médaillé d'or des Jeux Olympiques de 2000 a dû vite s'adapter à la nouvelle donne. « Ce qui est sûr, c'est que la donne change un peu. Avec quatre équipes, c'est différent. On s'est préparé sereinement sans chercher à penser spécialement à ce changement. Il ne faut pas qu'on réfléchisse trop dessus, on a un but très précis qui est d'aller gagner tous nos matches. », a-t-il indiqué.

Après avoir vu le Mali évoluer dimanche lors de la victoire face au Burkina Faso (1-0), il reconnaît beaucoup de qualités à cet adversaire mais dit s'être préparé en conséquence. « Nous avons vu comment joue le Mali, ils ont certaines forces, notamment le couloir droit et le milieu. On s'est préparé en conséquence, on vient pour gagner tout simplement. », a-t-il expliqué.

Mimpo a par ailleurs réaffirmé l'ambition de son équipe de conserver sa couronne. « Nous sommes ici pour conserver notre trophée, c'est vraiment pour ça que nous sommes là », a-t-il assuré

Le capitaine Sony Evina qui l'accompagnait sur le panel a aussi regretté le changement intervenu dans la poule C tout en rassurant que son groupe se prépare sereinement pour faire face au Mali. « Nous voulions vraiment jouer ce premier match mais après, on est passé à autre chose et nous nous préparons sereinement. Tout se passe bien, on essaie de parler ensemble des manquements qu'il faut corriger ». Il poursuit : « Nous, on n'a peur de rien, on a bien observé, les points forts et les points faibles du Mali lors de leur premier match et on s'est préparés en conséquence »

Pour le reste : « on reste focalisés sur notre objectif qui est de gagner le trophée. On ne va pas appeler cela pression mais nos grands frères de 2019 ont fait du bon boulot et nous voulons suivre leurs pas, être dans la continuité de ce qu'ils ont fait. », a conclu le joueur.

Le coup d'envoi de la rencontre Cameroun-Mali sera donné à 17 H00, heure locale au Stade d'Annaba. Après la victoire du Mali à la première journée face au Burkina, le Cameroun cherchera idéalement une victoire pour ne pas compromettre ses chances d'aller au second tour.