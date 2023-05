Afrique: Soumaïla Coulibaly - « Je pense que nous serons plus libérés que le Cameroun »

Le patron de l'encadrement technique de la sélection U17 pense que le fait d'avoir déjà joué et gagné une première rencontre contre le Burkina Faso représente un avantage pour son équipe face au Cameroun.

Ce jeudi face au Cameroun, l'objectif du Mali est clair : gagner pour assurer son ticket pour les quarts de finale. Le sélectionneur Soumaïla Coulibaly l'a réaffirmé ce matin en conférence de presse d'avant-match. "On va essayer de s'adapter à chaque match. On va essayer de gagner parce que c'est une poule à trois, nous sommes concentrés sur cela."a-t-il indiqué.

Tenant du titre et par ailleurs candidat sérieux à sa propre succession, le Cameroun ne l'effraie pas outre-mesure." Nous sommes aussi venus pour la Coupe. Même s'ils sont tenants du titre, on est aussi favoris de notre poule. Le Cameroun est détenteur du trophée et notre pays a été deux fois vainqueur de la compétition aussi", a-t-il assuré. Il reconnaît néanmoins que: " le match sera difficile mais on va jouer tous les matches à fond."

L'ancien international malien pense par contre avoir un avantage sur son adversaire du fait d'avoir déjà disputé et gagné un premier match dans le tournoi. "Les trois premiers points, ça libère la tête. On va chercher la victoire pour obtenir la qualification. Nous, on a gagné contre le Burkina Faso et je pense que nous serons plus libérés qu'eux.", souligne le technicien.

Son capitaine OUSMANE Simpara promet que son équipe restera concentrée jusqu'à la dernière seconde pour éviter la pression subie face au Burkina Faso en deuxième mi-temps. "On a bien défendu comme il le fallait. On va essayer de maîtriser le jeu de la première à la dernière minute pour essayer de gagner contre le Cameroun." A-t-il indiqué

Malgré la fatigue suite à ce premier match Intense, il assure: "on fera tout pour être au top niveau face au Cameroun. On essayera de gérer.".

Et de conclure : "On a un seul esprit, on joue pour la Coupe et s'il plaît à Dieu, on le fera."