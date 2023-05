Angola: Le MINTTICS réaffirme la formation continue des journalistes

Luanda — La formation du personnel, la modernisation des organes et l'amélioration des contenus diffusés continuent d'être les paris du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, visant un journalisme de plus en plus axé sur la promotion de l'État de droit et de démocratie, ainsi que le développement du pays, a réaffirmé ce mercredi, à Luanda, le ministre Mário de Oliveira.

S'exprimant à la presse, en marge de la 1ère Conférence nationale des journalistes, sous le slogan " Journalisme libre, éthique et digne", le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale a évoqué l'amélioration des installations et des contenus du Centre de formation des journalistes de Luanda et l'achèvement des travaux du Centre régional de Huambo, qui sera un accélérateur pour la formation des journalistes dans cette région du pays.

Concernant la diffusion des contenus, Mário de Oliveira a appelé les médias à investir dans la diffusion des valeurs morales et culturelles du pays et dans la présentation du potentiel culturel du pays.

A titre d'exemple, il a souligné la création de Radio et Jornal de Cultura, ainsi que des programmes de télévision qui promeuvent la culture dans le pays.

Concernant le 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, le ministre a déclaré qu'elle devrait servir de réflexion sur le positionnement de la classe journalistique dans la société et son engagement envers le pays.

Il a félicité les journalistes pour la noble mission de former et d'informer, le Syndicat des Journalistes et la Commission de carrière et éthique pour l'initiative et l'hommage aux nombreux journalistes « qui se sont donnés pour le développement de l'activité journalistique dans le pays, ainsi qu'à ceux qui sont morts ».

Le ministre a considéré l'activité journalistique comme noble et, pour cette raison, elle doit être exercée avec impartialité, responsabilité et patriotisme, contribuant au développement de la démocratie dans le pays.

À son tour, le président du Syndicat des journalistes d'Angola (SJA), Teixeira Cândido, a appelé les membres de la classe à exercer un journalisme libre et unique, capable d'être au service de la démocratie et de renforcer l'État démocratique, ainsi que le développement du pays.

De son côté, la représentante de l'Union européenne en Angola, Jannetth Seppen, a souligné l'importance d'un journalisme éthique et responsable, encourageant les valeurs morales et culturelles.

Le Rapport mondial sur la liberté de la presse indique que l'Angola a gagné quatre places dans le classement sur le respect de ce principe constitutionnel, passant de la 103e position, en 2021, à la 99e, en 2022.