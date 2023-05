Angola: Le gouvernement met en relief la stabilité du système fiscal

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a assuré ce mercredi à Luanda que les nouveaux actifs mis à la disposition du marché seront largement recherchés par les agents économiques, compte tenu de la stabilité du système fiscal et des réformes du droit du travail.

S'exprimant lors de la séance de clôture pour présenter la prolongation du programme de privatisation pour la période 2023-2026, il a souligné que la demande devrait également être faite, en fonction de la stabilité atteinte dans le système financier et du taux de change.

Il a indiqué que le gouvernement continuerait à approfondir les réformes politiques, économiques et financières dans le pays, afin d'améliorer l'environnement des affaires et de faire de l'Angola un important centre de confluence pour les investissements privés en Afrique.

Le ministre d'État affirme qu'avec le processus de privatisation, de nombreux actifs de l'État abandonnés et totalement paralysés sont désormais en pleine activité, fournissant des emplois, payant des impôts à l'État et générant des bénéfices pour leurs propriétaires.

Selon Manuel Nunes Júnior, les privatisations ont créé 2 763 emplois directs, dont 1 233 nouveaux postes d'emplois et le maintien de1. 530 autres emplois qui pourraient être en jeu, "si les entreprises ciblées n'avaient pas été réorientées vers une voie de redressement et d'efficacité".

Selon le ministre, les nouveaux propriétaires, en général, ont fait de grands investissements dans les entreprises acquises afin qu'elles puissent produire plus efficacement.

"Des investissements ont été réalisés par les nouveaux propriétaires dans de nouveaux équipements et processus de production, conduisant à la modernisation technologique des entreprises et créant les bases pour qu'elles puissent réduire leurs coûts d'exploitation et devenir plus compétitives", a-t-il déclaré.

Selon lui, la première phase de ce processus de privatisation est une base pour tirer des conclusions sur ce qui a déjà été fait.

"Toutes les erreurs et lacunes constatées dans la première phase doivent être éliminées maintenant, dans cette deuxième phase, en s'appuyant sur le professionnalisme, la rigueur, le zèle et l'engagement des dirigeants et employés impliqués dans la gestion de ce programme", a-t-il renforcé.

Le gouvernement a prolongé le processus de privatisation d'environ 73 actifs au cours de la période 2023-2026, soit moins que les 93 entreprises enregistrées entre 2019-2022.

La prévision est contenue dans le Décret présidentiel n ° 78/23 du 28 mars, qui approuve la prolongation du délai d'exécution du programme de privatisation - PROPRIV, pour la période en question.