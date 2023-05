Angola: PROPRIV rapporte 953,97 milliards de kwanzas

Luanda — Les contrats signés dans le cadre du Programme de privatisation (PROPRIV) ont atteint 953,97 milliards de kwanzas, dont l'Etat a alloué, jusqu'à présent, 568,77 milliards de kwanzas, a déclaré mercredi la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa.

Cette valeur résulte de la privatisation de 92 actifs et entreprises de l'État. De ce nombre d'entreprises, 11 sont nationales, 20 sociétés actionnaires et actifs de Sonangol, 30 unités industrielles de la Zone Economique et Spéciale (ZEE) et 31 autres sociétés et actifs divers.

Selon la ministre, les contrats signés ont garanti un total de 2 763 emplois directs, dont 1 233 emplois nouveaux.

La ministre a donné cette information lors de la séance de présentation de la prolongation du programme de privatisation pour la période 2023-2026

Le programme de privatisation 2019-2022 a été approuvé par le Décret présidentiel nº 250/19 du 5 août, a pour objectif principal de promouvoir des conditions plus favorables pour le secteur privé, l'investissement privé et l'acquisition de savoir-faire et de compétences spécifiques pour la restructuration et le redimensionnement du secteur public des entreprises.

L'exécutif angolais a l'intention d'enregistrer de nouveaux actifs et des participations de l'État dans le programme de privatisation (PROPRIV), dans le cadre de la réforme du secteur public des entreprises.