Togo: Le prestigieux titre de « Professeur honoraire » décerné au Togolais Dr Kodom

Plus de 15 ans de travail d'arrache-pied à son actif avec son ONG AIMES-AFRIQUE (Association Internationale des Médecins pour la promotion de l'Education et la Santé), pour promouvoir l'accès aux soins de santé dans les milieux ruraux et un développement inclusif en Afrique, avec plus 30 000 patients porteurs de pathologies chirurgicales opérés entre 2007 et 2022, à travers différentes missions médico-chirurgicales, il est n'est plus à présenter, le promoteur de la télévision entièrement dédiée à la santé, SOS Docteur TV, Dr Serge Michel Kodom.

Tout son savoir-faire en matière d'accès aux soins de santé aux populations mais aussi de l'encadrement ou partage de connaissance ont été récompensés le Lundi 1er Mai 2023 par l'Académie Union, au siège de l'Académie à Oxford au Royaume-Uni, par la prestigieuse distinction de « Professeur Honoraire de l'Academic Union Oxford ».

En effet, a indiqué les Il s'agit d'un diplôme honorifique que les responsables de cette académie d'Oxford, ont décerné à ce Médecin Interniste togolais, « en reconnaissance de son expertise dans le domaine de la santé, de l'éducation et développement communautaire » pour les actions d'impacts menées ici et là à travers la sous-région ouest africaine.

C'est une distinction qui, avant tout, vient confirmer toute la qualité de ce spécialiste en médecine interne, maladies infectieuses, management en santé et journalisme médical, qui, dans son pays le Togo, est déjà élevé à l'une des plus hautes distinctions, par le Président togolais Faure Gnassingbé, le rang d'Officier de l'Ordre du Mono. De même, compte-t-il dans son parcours, deux titres de Personnalité de l'année du Togo, en 2018 et 2021.

Au plan continental, on retient que le nouveau Professeur Honoraire de l'Academic Union Oxford a siégé à l'ECOSOCC (Conseil économique, social et culturel) de l'UA (Union Africaine) en qualité de Président de la commission intersectorielle chargée de la promotion de l'agenda 2063 de l'organisation de 2015 à 2018. De même, Dr KODOM a été lauréat de plusieurs prix continentaux dont le PADEV (Prix Africain du Développement) et le Prix des Directeurs de publication de l'espace CEDEAO pour son implication dans le développement et d'accès aux soins de santé.