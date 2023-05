Afrique: CAN U17 - Le Sénégal surclasse l'Algérie et file en quarts

Le Sénégal a frappé fort ce mardi en surclassant, sur le score sans appel de 3 à 0, l'Algérie en match comptant pour la deuxième journée du groupe A de la CAN U17, disputé ce mardi au stade Nelson Mandela de Baraki ( Alger). Un doublé Amara Diouf et une réalisation de Mamadou Savané ont permis au Sénégal de s'imposer et de décrocher, avant d'avoir jouer son dernier match, le premier ticket pour les quarts de finale.

L'équipe du Sénégal U17 a fait sensation en surclassant ce mardi 2 mai à Alger, son homologue d'Algérie (3-0) en match comptant pour la deuxième journée du groupe A de la CAN de la catégorie.

Après le court succès obtenu à l'arrachée face au Congo ( 1-0), les Lionceaux ont su imposer leur jeu pour prendre la première place. Dominateurs sur l'ensemble de la partie, les Lions ont pourtant attendu la deuxième période pour prendre véritalement l'ascendant sur leurs adversaires.

Poussés par le nombreux public, les cadets algériens ont pourtant fait illusion en se montrant dangereux dans quelques séquences. Sans toutefois profiter de quelques offrandes ou errements de ladéfense sénégalaises.

Les poulains du coach Serigne Saliou Dia ont également retardé l'échéance en pêchant dans le dernier geste sur quelques bonnes occasions (11e, 16e minutes). Juste avant la mi-temps, les lionceaux prennent le jeu à leur compte en accentuant la pression et en accélérant le jeu. Sur un corner obtenu au bout du temps additionnel (45'+2'), le Sénégal s'ouvre le chemin des buts. Le capitaine Amara Diouf esseulé au second poteau aura le temps de placer une tête et ouvrir le score.

A l'heure de jeu, le gardien Hammache tarde un peu à sortir Omar Sall et se trouve obligé de freiner irrégulièrement la course du joueur. Le capitaine Amara Diouf, encore lui, va se charger de convertir le penalty pour s'offrir un doublé (2-0, 60e). Celui qui sera désigné plus tard « Homme du match » est déjà à son troisième but dans la compétition. Gênés par la pression haute mais aussi l'impact physique, les Fennecs sont dépassés et laissent, au fil du match, beaucoup d'espaces dans les intervalles.

Le coach Serigne Saliou Dia en profite pour exploiter les failles en faisant rentrer Mamadou Savané et Mamadou Lamine Sadio en remplacement d'Omar Sall et Chérif Niabaly. Sur une fulgurante infiltration suivie d'une passe en retrait d'Amara Diouf, le nouvel entrant Mamadou Savané réussi à prendre de vitesse la défense adverse avant de battre du plat de pied le gardien Hammache (3-0, 86e). Avec six points, le Sénégal s'empare seul de la tête du groupe A devant l'Algérie. La bande à Amara Diouf ne s'encombrera pas de calculs de dernière journée.

Le Sénégal se qualifie pour les quarts avant de jouer vendredi soir son dernier match de poule contre la Somalie. A Rappeler que dans l'autre affiche de ce groupe A, la Somalie et le Congo se sont toujours au stade Nelson Mandela, sur un score de parité (1-1), Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes qui sont désormais dans l'obligation de remporter vendredi leur dernière sortie pour espérer décrocher la qualification en quarts de finale.