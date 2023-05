Afrique: CAN U17 TotalEnergies 2023 - Le Maroc s'offre le Nigéria et file en quarts de finale

Les Lionceaux de l'Atlas se sont imposés ce mercredi soir à Constantine dans le duel au sommet dans le groupe B grâce à un but Haamid Maali, intervenu très tôt dans la partie. Une deuxième victoire en autant de sorties pour les Lionceaux de l'Atlas qui deviennent la deuxième équipe qualifiée pour les quarts de finale après le Sénégal qui a décroché son ticket hier dans la poule A.

Vainqueur respectivement de la Zambie (1-0) et de l'Afrique du Sud (2-0) à la première journée, le Nigéria et le Maroc s'affrontaient ce mercredi soir dans un match décisif pour le contrôle de la poule B. La rencontre a tourné à l'avantage des Lionceaux de l'Atlas qui l'emportent grâce à un but de Haamid Maali (2e).

La rencontre débute très mal pour le Nigéria qui se fait surprendre dès la deuxième minute par un but d'Abdel Haamid. Le défenseur Tochukwu Michael a été malheureux sur le coup, puisque c'est lui qui détourne le tir de l'attaquant marocain pour tromper son gardien impuissant.

Sonné par cette ouverture du score précoce, le Nigéria tente de remettre rapidement les pendules à l'heure, en multipliant les offensives. A la 21ème minute, Abubakar Abdullahi hérite d'une superbe offrande de Favour Daniel dans une position idéale et tire à côté. Il reproduit la même maladresse dix minutes plus tard lorsqu'il réussit à prendre de vitesse la défense marocaine pour se retrouver seul face au gardien Taha Benrhozil. Il ouvre trop son pied et tire à côté.

Le Maroc subit mais reste discipliné sur le plan défensif. De temps à autre, il réussit tout de même à inquiéter l'équipe nigériane par des réactions sporadiques, comme à la 44ème minute où Adnane El Ahmer est tout près d'aggraver le score après avoir hérité d'un ballon mal défendu par la défense nigériane. Son tir pas très appuyé meurt dans les bras du portier Richard Odoh. Avant de retrouver les vestiaires, Smail Bakhty se jette pour écarter un dernier tir de Favour qui filait vers les buts marocains (45+1).

En seconde période, le Nigéria accentue la pression mais pêche toujours au niveau de la finition. Après un excellent travail de Precious Williams qui élimine plusieurs adversaires dans l'entrejeu, Il sert parfaitement Daniel dans la surface. Ce dernier réussit son contrôle mais ne parvient malheureusement pas à cadrer son tir. Ekeh a une autre balle d'égalisation à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Mais il ne parvient pas à corriger un ballon mal relancé par une défense marocaine, martyrisée par des offensives à répétition. Son tir est repoussé héroïquement par le portier des Lionceaux de l'Atlas, vigoureusement élicité par ses coéquipiers.

Le Maroc accède en quart de finale avec deux victoires consécutives. Le Nigéria quant à lui devra éviter une défaite à la troisième journée face à l'Afrique du Sud pour obtenir son ticket pour la prochaine étape.