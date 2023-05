Algérie: Le pays déterminée à promouvoir la profession de Journaliste dans le respect de l'éthique professionnelle

ALGER -Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani , a réaffirmé, mercredi, la détermination de l'Algérie à promouvoir la profession de Journaliste et à protéger ce dernier dans le cadre de l'éthique professionnelle dont la suprématie doit "prévaloir sur toutes formes de surenchère, de contrevérités et d'allégeances douteuses".

Dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Centre international de conférences "Abdelatif Rahal" (Alger), M. Bouslimani a précisé que "l'Algérie apporte tout son soutien au militantisme de tous les journalistes libres et des âmes éprises de liberté de par le monde, déterminée en cela à promouvoir la profession de Journaliste et à protéger ce dernier dans le cadre de l'éthique professionnelle dont la suprématie doit prévaloir sur toutes formes de surenchère, de contrevérités et d'allégeances douteuses".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "a placé la question de la consolidation des libertés en tête des priorités de l'Etat", a ajouté le ministre indiquant que cela "se traduit par l'intérêt accordé au secteur de l'Information et à la profession de Journaliste, à travers la Constitution de 2020, les réformes juridiques, le renforcement du rôle des institutions et la formation de la ressource humaine".

Lire aussi: Le président de la République préside la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse

La Journée mondiale de la liberté de la presse, "est une occasion importante qui nous interpelle pour nous remémorer les sacrifices des journalistes pionniers qui se sont sacrifiés pour l'Algérie, durant la Résistance nationale et pendant la Glorieuse Guerre de libération contre le colonisateur français inique", a-t-il ajouté, précisant que les journalistes "étaient à l'avant-garde des forces nationales ayant fait face au terrorisme et contribué à la protection du choix démocratique et du caractère républicain de l'Etat qui demeure debout et avance résolument sur la voie du progrès".

Dans ce cadre, le ministre a mis en avant le rôle de la presse nationale en matière "d'accompagnement du processus d'édification de l'Algérie nouvelle qui compte sur les médias pour raffermir l'unité et la cohésion nationale entre le peuple et ses institutions, en tête desquelles l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)".

"L'Etat, sous la direction éclairée du président de la République, oeuvre constamment à garantir un environnement professionnel favorable, à même de consolider les droits des journalistes et des citoyens dans le cadre du respect du rapport Liberté/Responsabilité", a poursuivi le ministre.

"La corporation de la presse est appelée à agir en amont pour préserver l'image de l'Algérie et conforter sa position dans différents domaines, à la hauteur de son rôle pivot salué par la communauté internationale tout entière", a ajouté M. Bouslimani qui s'est dit confiant que les performances de la presse nationale "seront à la hauteur des défis majeurs et des enjeux sensibles qui devraient ériger le rôle des journalistes en devoir national".

La corporation "salue la décision du président de la République portant réalisation d'une Cité médiatique, un acquis d'envergure le plus important dans l'histoire du secteur de la communication en Algérie, à même de permettre aux acteurs d'exercer leurs activités médiatiques avec professionnalisme, pour des médias démocratiques, pluriels et responsables", a-t-il dit.

Le ministre a annoncé le lancement, dans la soirée de mercredi, d'une nouvelle chaîne radio (Afrique FM), qui constituera "une fenêtre médiatique nationale à dimension africaine consacrant la conviction de l'Algérie quant à l'impératif de définir un système médiatique régionale intégré", ajoutant que cette conviction "se confirme davantage à la lumière des tentatives de certaines organisations internationales visant à accaparer la liberté de la presse pour en faire un fonds de commerce et faire pression sur les pays souverains dans leurs décisions et troubler leurs choix de principe".

Ces organisations, poursuit le ministre, "ont connivence éhontée avec des régimes qui violent impunément les droits de l'homme dont la liberté de la presse, notamment en Palestine et au Sahara occidental occupés, où les journalistes sont en proie à des actes d'intimidation, voire à des assassinats".

Au terme de son allocution, le ministre de la Communication a salué le parcours de la presse nationale appelée à "redoubler d'efforts pour mettre en exergue les acquis de l'Etat et accompagner sa politique judicieuse, notamment dans le contexte de la conjoncture actuelle et ses retombées sur les pays voisins et de par le monde".