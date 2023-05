Congo-Brazzaville: Coopération - L'Unesco finance quatre projets de portée nationale

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) vient au chevet de la Commission nationale congolaise pour l'Unesco (CNCU) à travers quatre projets de portée nationale financés à hauteur de 71,5 dollars.

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, a ouvert, le 3 mai, à Brazzaville, un séminaire de renforcement des capacités dans l'exécution des programmes financés par l'Unesco.

Selon elle, le premier projet porte sur la vulgarisation de deux recommandations déterminantes de l'Unesco relatives aux sciences, à savoir la recommandation sur la science verte et la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. "Ce projet va nous fournir l'opportunité de mieux sensibiliser l'ensemble des opinions nationales aux deux recommandations qui ont été adoptées par la conférence générale de l'Unesco en novembre 2021» , a indiqué la ministre.

Le deuxième projet vise le renforcement des capacités de la CNCU. En effet, la CNCU est la cheville ouvrière qui nous permet de mener, avec l'Unesco, un certain nombre d'activités dans le secteur des sciences de l'éducation, de la communication, a-t-elle fait savoir. Quant au troisième projet, il porte sur le renforcement des capacités des encadreurs sportifs en situation post conflit. Il permettra la vulgarisation du fonds de la convention contre le dopage dans le sport... Enfin, le quatrième projet concerne les violences basées sur le genre en milieu scolaire (...)".

Les thèmes qui seront développés au cours du séminaire concernent l'Unesco et les commissions nationales : statut et rôle des commissions nationales, maîtrise essentielle du pack Microsoft Office (Power Point, Excel, Access), consolidation et optimisation des outils du pack Microsoft Office (Power Point, Excel, Access), initiation à la gestion des bases des données et graphiques, élaboration, gestion des projets et recherche des financements, etc....

« Cette assistance est destinée exclusivement aux Etats membres, membres associés ou territoires, organisations internationales non gouvernementales entretenant des relations formelles ou opérationnelles avec l'Unesco. Les projets éligibles à travers ce mécanisme doivent accorder une attention particulière aux priorités globales fixées par l'Unesco, à savoir l'Afrique, les jeunes et l'Egalité des genres », a déclaré la représentante de l'Unesco en République du Congo, Fatoumata Barry Marega, soulignant que l'éligibilité à ces fonds passe par l'approbation de la directrice générale via la CNCU, qui en vérifie les liens avec le programme de l'Unesco au Congo.

Il sied de rappeler que le programme de participation est institué à l'Unesco vers les années 1950, suite à l'ampleur des besoins en matière de développement et aux nombreux défis y afférents. Il s'agit d'un instrument important de l'Unesco qui lui permet de répondre aux besoins divers, exprimés par les Etats membres mais qui ne sont pas pris en compte dans le programme et budget régulier. En effet, le programme de participation est pour l'Unesco un mécanisme en vue de renforcer le partenariat entre elle et les organisations internationales non gouvernementales ayant des relations officielles avec l'Unesco.