Congo-Brazzaville: Film - 'Kelasi' nominé dans trois festivals sur trois continents

Poulain de bronze du film documentaire au dernier Fespaco, en mars, le court métrage de Fransix Tenda, Kelasi, est en compétition ce mois de mai, à la fois au Stlouis'Docs au Sénégal, au festival Cinémas d'Afrique d'Angers, en France, et au Fifeq, au Canada.

Kelasi est en « compétition officielle court et moyen métrage » au 14e festival international du film documentaire de Saint-Louis, le Stlouis'Docs. L'événement dont la soirée d'ouverture tenue le 2 mai a eu pour cadre l'Institut français du Sénégal à Saint-Louis se poursuit jusqu'au 6 mai. Le documentaire du jeune réalisateur congolais a été programmé, le 3 mai, à 16h00 à la Salle de cinéma de l'Institut français avec Mkawda de Saoud Douibi (Algérie) et Domy+Ailucha, d'Ico Costa (Mozambique/ Portugal). Après le Sénégal, Kelasi va quitter le continent pour l'Europe où il est en lice pour le prix du court métrage documentaire aux Cinémas d'Afrique d'Angers.

Nominé dans la « catégorie court métrage documentaire » de la 19e édition du festival Cinémas d'Afrique d'Angers Kelasi est sur une double programmation, jeudi et vendredi de la semaine prochaine en même temps que Mulika de Maene Maisha, l'autre film congolais participant à l'événement français qui se tiendra du 9 au 14 mai. Les deux réalisations congolaises, dont la seconde est en lice dans la « catégorie court métrage fiction » seront projetées d'abord le 11 mai à partir de 18h15 au Grand-Théâtre avec Gwacoulou du Malien Moïse Togi et Yaa du Ghanéen Amartei Armar. Le festival signale que les projections seront suivies d'échanges avec les réalisateurs dans le hall d'exposition. Il en sera de même le 12 mai à la différence que les projections sont prévues plus tôt que la veille, soit dès 14h00, et la programmation reste identique avec les deux courts métrages de fiction susmentionnés joints aux deux films congolais. De la France, Kelasi va poursuivre son périple en Amérique du Nord au Canada.

Une projection à Pékin

Au Canada, Kelasi est attendu au Fifeq, le Festival international du film ethnographique du Québec dont c'est également la 19e édition. Organisé du 18 au 28 mai, l'événement, apprend-on, « revient avec deux programmes annuels à Montréal et à Québec ». Dédié à la promotion du film ethnographique, la manifestation a choisi de mettre en avant de nouveaux cinéastes du Canada et d'ailleurs, tenus pour les « héritiers de la tradition d'anthropologie visuelle et du documentaire à caractère social ».

Par ailleurs, en sus de ses programmations dans les trois festivals où il est en compétition avec d'autres réalisations du monde, Kelasi va également être vu en Asie. Là, il prend part à une rencontre cinématographique qui se tient déjà en Chine. En effet, il nous revient qu'il fera l'objet d'une projection à Pékin « à l'occasion de la reprise en présentiel du Bejing International Short Film Festival » prévu entre le 2 et le 21 mai.

Rappelons que Kelasi, école en français, est présenté telle une randonnée historique, socio-politique et culturelle en lien avec le système éducatif congolais. Dès lors, il passe pour être un « travail mémoriel et culturel qui laisse une porte ouverte à l'avenir pour l'éducation au Congo ». Dans le documentaire est dévoilé un système construit sur la volonté politique au travers du MPR, le parti-état, qui du temps de Mobutu procédait à de la pure manipulation de masse. Il faut retenir que le film a une certaine particularité, « tourné avec plusieurs techniques d'animation », il prend le parti de raconter « en travelling une journée d'école au Congo / Zaïre ».