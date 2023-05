Congo-Brazzaville: Pointe-Noire/Kouilou - Le siège interdépartemental de l'ACPCE inauguré

La ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a officiellement ouvert, le 3 mai, les portes du siège rénové et équipé de l'Agence congolaise pour la création des entreprises (ACPCE), pour les départements de Pointe-Noire et du Kouilou.

Le siège interdépartemental Pointe-Noire/Kouilou de l'ACPCE fait peau neuve. Bureaux des conseillers d'entreprises, back-office dédié aux administrations partenaires du guichet unique, bureau du NIU pour enrôler des personnels, chefs d'entreprise et personnes morales sont autant de compartiments de l'édifice réhabilité et équipé. « C'est pour mettre à la disposition du personnel, des chefs d'entreprise et porteurs de projets un cadre adéquat de travail », a indiqué le directeur général de l'ACPCE, Dieu-merci Emeriand Kibangou, dans son mot de circonstance. Il a précisé que l'agence Pointe-Noire/Kouilou boucle, pour l'heure, la série des réhabilitations et équipement ayant commencé à Brazzaville puis Dolisie, dans le département du Niari ; Nkayi dans celui de la Bouenza ; Ouesso dans la Sangha et Owando dans la Cuvette.

« Les bases sont ainsi posées pour permettre à l'ACPCE d'offrir les services efficients et efficaces aux usagers pour un service public de qualité contribuant au dynamisme grandissant de notre économie », a fait savoir la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, en précisant que l'ACPCE fait partie des organes techniques du ministère à sa charge qui oeuvrent pour l'éclosion d'un tissu économique fort et résilient.

L'ACPCE, guichet unique des formalités administratives des entreprises

L'ACPCE a pour principale mission de faciliter et de simplifier les formalités de création, modifications diverses, autorisation temporaire d'exercice et radiation des entreprises. « Le délai de création d'entreprise est de 72 heures », a précisé le directeur général, Dieu-merci Emeriand Kibangou. La ministre a, quant à elle, salué une gouvernance exemplaire, par le tandem Comité de direction-Direction générale, avec la tenue régulière des instances de gouvernance permettant le suivi de l'action et de la feuille de route de l'ACPCE.

Des réformes

Plusieurs réformes tendant à faire évoluer le monde de l'entreprise et de l'artisanat dans le pays ont été engagées, à en croire la ministre en charge des PME. L'ACPCE a réussi à mettre en oeuvre nombre d'entre elles, notamment la réduction des coûts des formalités, la suspension du fonds de garantie pour les étrangers hors Cémac, en vue de faciliter la création d'entreprises, la suppression des frais d'obtention de l'autorisation d'exercice des activités commerciales; la mise en place d'une licence unique d'exploitation des entreprises consacrée par la loi de finances 2023. L'application de la loi de finances 2023 a conduit à une réduction allant jusqu'à 50% des coûts des formalités administratives pour les usagers sans pour autant réduire le nombre des formalités y afférentes...

Après l'inauguration du siège interdépartemental, il revient donc aux chefs d'entreprise et porteurs de projets de Pointe-Noire et du Kouilou de jouer leur partition dans l'éclosion du tissu économique national grâce aux services de proximité de l'ACPCE qui, à travers la multiplication des agences dans les départements, se rapprochent davantage des usagers.