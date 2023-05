Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur et universitaire - Inauguration de deux homes pour étudiants à l'UPN

Une effervescence particulière a caractérisé l'inauguration, le 3 mai, par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de nouveaux bâtiments construits sur le site de l'Institut pédagogique national (UPN).

Il s'est agit principalement des homes pour étudiants censés contribuer, tant soit peu, à l'amélioration de leurs conditions d'études et d'hébergement. La manifestation s'est, pour l'essentiel, résumée en une série de prises de parole avant la visite proprement dite des ouvrages par l'autorité suprême qu'accompagnaient quelques officiels.

Pour la rectrice de l'UPN, Anastasie Masanga, qui a pris la parole en liminaire, ces ouvrages traduisent la volonté, mais aussi l'humanisme du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui vient d'honorer sa promesse faite le 6 décembre 2020, à une délégation des professeurs de l'UPN qu'il avait reçue en audience à la Cité de l'Union africaine. "Chose promise, chose faite", a-t-elle déclaré, louant la qualité de l'ouvrage effectué par l'entreprise Africa solution ainsi que la transformation à pas de géant que subit, depuis lors, cette alma mater au grand enchantement de la communauté estudiantine.

Intervenant au nom de ses pairs, le délégué des étudiants a, quant à lui, exprimé toute la gratitude de la communauté estudiantine au chef de l'État dont l'acte de grande envergure ainsi posé à son endroit restera à jamais gravé dans les annales de l'UPN. Il a également plaidé pour la situation actuelle des enseignants et sollicité l'implication personnelle du président Tshisekedi concernant l'augmentation des frais académiques.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi, a, pour sa part, indiqué que les nouveaux bâtiments s'intègrent dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Il a souligné que cela rejoint la vision du chef de l'État qui milite pour leur modernisation de sorte à les rendre compétitifs, en conformité avec les standards internationaux. Il n'a pas manqué de remercier le président de la République pour l'attention accordée ainsi que pour la concrétisation des promesses tenues et les résultats obtenus cette année. Quant aux revendications du corps professoral, il a assuré de leur prise en compte par le garant de la nation tout en ajoutant que des solutions idoines seront apportées progressivement selon les besoins.

S'agissant des infrastructures inaugurées, il s'agit concrètement de deux homes pour garçons, l'un à six étages avec rez-de-chaussée et doté de 70 chambres, et l'autre de trois étages disposant de 50 chambres. Quant au home des filles, il est en cours de rénovation. Ce qui, à terme, pourra décongestionner ce campus universitaire qui gère près de 20 000 étudiants.