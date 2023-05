Congo-Kinshasa: Mobile Film\ Festival Africa - Trois films congolais dans la sélection officielle

La RDC qui compte parmi les vingt et un pays participants à la deuxième édition aligne les réalisations Recréer mon environnement (Remaking My Environment) de Sawasawa Elise, Vision Verte (Green Vision) de Christ Eale et Les héros de la nature (Nature's Heroes) de Gael Bolila sur les cinquante-quatre que la rencontre a mis en consultation gratuite en ligne à dater du 3 mai.

Le Mobile Film Festival fait savoir que « les résultats de l'appel à films ont largement dépassé ceux de l'édition précédente ». En effet, en faisant bien le compte se basant sur les 886 films réceptionnés de 40 pays africains cette année contre les 497 films envoyés par 38 pays pour la première édition, cela équivaut à « plus de 78% ! », nous renseigne l'enthousiaste communiqué de presse reçu par Le Courrier de Kinshasa tôt ce matin. Et qui plus est, le plus réjouissant, semble-t-il, serait d'avoir réussi à réunir « une sélection très riche qui aborde des thématiques sociétales importantes, sous tout type de genres cinématographiques : comédie, fiction, thriller, documentaire, etc. ».

Fondateur du Mobile Film Festival Africa, Bruno Smadja le décrit bien élogieusement. En effet, il est d'avis qu'en 2023 « c'est une formidable édition qui s'ouvre grâce à la participation généreuse et enthousiaste de jeunes créatrices et créateurs de l'ensemble du continent ». Il souligne qu'ils permettent de faire l'heureuse découverte de films qui « sont avant tout engagés ». Avec la précision qu'engagés, ils le sont à divers niveaux. Et ce, affirme-t-il avec une sorte d'admiration, tant « pour cette planète que nous maltraitons » que « pour les droits des femmes » ou encore « contre le travail des enfants » et « face à la crise migratoire ». Dès lors, le Mobile Film Festival ne cache pas sa fierté, dit-il, « de pouvoir partager tous ces regards de jeunes africains avec le plus grand nombre, grâce au digital, en Afrique et dans le monde ». Ce qu'il tient à juste titre comme un relais de ses nobles batailles qu'il décrit comme étant : « notre manière de faire entendre leurs voix ».

Grande visibilité internationale sur le terrain

La présente édition du Mobile Film Festival Africa jouit du partenariat privilégié des Cités et gouvernements locaux d'Afrique (CGLU Afrique) et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc. Aussi se tient-il dans le cadre des célébrations de « Rabat, Capitale africaine de la culture », souligne-t-on. Et tout naturellement, la cérémonie de remise des prix se tiendra « au cinéma Renaissance de Rabat le 8 juin 2023 », précise-t-on.

Rappelons que le Festival est en ligne de sorte que les cinquante-quatre films de la sélection officielle soient disponibles du 3 au 31 mai. Par ailleurs, l'organisation entend lui assurer « une grande visibilité internationale sur le terrain tout au long de cette année 2023 ». Cela passera notamment par des diffusions envisagées dans divers festivals de cinéma. De prime abord est cité le Festival de Cine Africano (FCAT) de Tarifa-Tánger en Espagne et au Maroc, ainsi que le Master international film festival d'Hammamet (MIFF), en Tunisie en ce début de mois de mai. Autre chose encore, « les films bénéficieront également du soutien des associations, des institutions culturelles, et surtout de la mise à disposition de 600 écrans de cinéma dans 31 pays d'Afrique », affirme-t-on. Ce qui revient à dire que des films de la sélection officielle y jouiront d'une programmation spéciale de projections « dans leurs salles entre mai et décembre 2023 ». Et quitte à « rendre les créations le plus accessible possible », les films seront « proposés avec des sous-titres en français, anglais, arabe, portugais et espagnol ».

Le Mobile Film Festival se targue de tenir cette seconde édition sur le continent africain « avec les règles qui lui ont précédemment réussi : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film ». Savoir que l'avantage de « ce format unique », c'est qu'il rend le concours plus pratique. En effet, il offre cette indéniable possibilité « d'éliminer les contraintes économiques grâce au mobile et à la participation gratuite, tout en créant une forte sélectivité grâce à sa contrainte scénaristique liée au format très court d'une minute ».