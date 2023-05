Congo-Brazzaville: France \ Congo - Consolider les investissements dans la durée

La France reste l'un des principaux partenaires de la République du Congo, à travers l'Agence française de développement (AFD) qui finance une vingtaine de projets pour une enveloppe globale de 433 milliards FCFA. Cependant, les entreprises françaises investissent dans les secteurs clés de l'économie comme les hydrocarbures, les transports.

Le bilan de la coopération entre le Congo et la France ainsi que les engagements, en vue de la redynamisation de ces relations bilatérales ont été réitérés récemment par l'ambassadeur de France, François Barateau, dans un entretien avec les confrères de la télévision nationale. L'AFD accompagne principalement le Congo, a-t- il détaillé, dans l'énergie, la santé, l'eau, les transports, la formation professionnelle, la préservation et la valorisation de l'environnement.

Parmi les réalisations de la présence française au Congo figurent la route de la Corniche, d'environ 4,6 km d'une route 2x2 voies et de 5 km de berges du fleuve nettoyées ; le projet d'extension en zones périphériques et de renforcement du service public d'eau potable à Brazzaville, au profit de 35 0000 bénéficiaires. L'AFD a également financé la rénovation de neuf structures d'accueil et d'orientation du ministère des Affaires sociales; la construction et l'opérationnalisation de l'Institut national du travail social; la formation de 600 professionnels de l'action sociale et de 2 000 professionnels de santé...

En matière économique, la partie française veut pousser le gouvernement congolais à poursuivre la réforme du climat des affaires, pour renforcer l'attractivité du pays en tant que terre d'investissements. « Ces premières évolutions positives doivent naturellement se consolider sur la durée, dans le cadre de la profonde et indispensable réforme de la gouvernance publique, soutenue par le Fonds monétaire international et la France qui entend ainsi contribuer, avec exigence, loyauté et réalisme, à l'indispensable modernisation de la gestion du pays », a affirmé François Barateau.

Rappelons qu'au moins 170 entreprises françaises évoluent au Congo, notamment dans le secteur pétrolier, avec la présence de TotalEnergies et Perenco ; les transports et la logistique, à travers Air France, ainsi que les concessions aéroportuaires et routières détenues par les sociétés Aerco et La Congolaise des routes avec EGIS. Les sociétés Razel-Bec et Sogea-Satom investissent respectivement dans le bâtiment et les infrastructures.