Rwanda: Plus d'une centaine de morts dans des inondations

Au Rwanda, pays régulièrement victimes d'inondations et glissements de terrains, de violentes pluies dans la nuit entre ce mardi et mercredi 3 mai ont causé la mort de 127 personnes dans plusieurs districts à l'intérieur du pays, selon le bilan provisoire des autorités.

C'est en fin d'après-midi ce mardi que les pluies ont commencé jusqu'à provoquer, dans la soirée et dans la nuit, des inondations et glissements de terrains dans les provinces du sud, de l'ouest et du nord du pays. Résultat : un bilan qui continue de grimper avec plus d'une centaine de morts enregistrée, des maisons détruites, champs inondés et routes coupées.

Les inondations et glissements de terrains en période de saison des pluies sont courantes au Rwanda. 60 morts liées à des intempéries avaient déjà été enregistrées entre janvier et avril par les autorités, mais selon les médias locaux, cet épisode est le plus meurtrier rapporté récemment.

Dans un message diffusé sur Twitter, le président Paul Kagame présente ses condoléances aux familles des victimes. « Le centre de commande coordonne activement la réponse d'urgence » affirme-t-il, citant neuf districts dans lesquels des équipes d'intervention travaillent pour venir en aide aux populations des zones affectées.

Les inondations interviennent tout juste un jour après la publication des prévisions alarmantes de l'agence météorologique rwandaise, avec des pluies supérieures à la moyenne attendues pour les dix premiers jours du mois de mai, notamment dans le nord-ouest du pays.

Une rivière est sortie de son lit....

Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais: