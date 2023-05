Tunisie: Zarzis | Valorisation des activités sociales et sanitaires - Ça bouge

L'attente concernant le réaménagement de l'ancien hôpital a trop duré. Mais le problème est sur le point d'être résolu. Le budget est prêt pour en faire un hôpital qui reçoit les patients pendant la journée. L'appel d'offres est déjà en cours

Dimanche matin, au parc des activités économiques de Zarzis, M. Saïd Ben Zayed, gouverneur de Médenine, a assisté à la séance organisée par le Forum du Sud des études juridiques avec la collaboration de l'organisme allemand « Hanns Seidel».

Étaient présents à ce rassemblement les autorités locales ainsi que des représentants et des activistes de la société civile.

L'ordre du jour était consacré à la journée de formation à propos de la responsabilité civile et institutionnelle destinée essentiellement aux deux communes Nord et Sud de Zarzis et à celle de Ben Guerdane et dont l'objectif est la valorisation des activités sociales, sportives et environnementales dans toute la région du sud-est . D'autre part, comme tous les habitants de Zarzis le savent, l'ancien hôpital qui se trouve en plein centreville n'est pas fonctionnel. Il est en ruine depuis quelques années en dépit des revendications des citoyens qui demandent à ce qu'il soit reconstruit ou réaménagé et se plaignent de l'emplacement éloigné de l'hôpital actuel.

Certes, l'attente a beaucoup duré mais le problème est sur le point d"être résolu.

En effet, dès son élection comme représentant de la ville à l'ARP, M. Messaoud Grira lui a accordé la priorité qu'il faut. Il a dépoussiéré le dossier et l'a remis sur la table des négociations. L'accord est vite conclu avec l'aide évidemment des autorités régionales. Plus de contraintes. Le budget est prêt pour en faire un hôpital qui reçoit les patients pendant la journée. L'appel d'offres est déjà en cours.