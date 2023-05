Afrique de l'Est: La première équipe de presse féminine de Somalie fête son premier anniversaire

Bilan a donné aux femmes journalistes la chance d'exercer pour la première fois une indépendance éditoriale totale, en décidant de ce qu'elles veulent couvrir et de la manière dont elles le font.

'Bilan' a donné aux femmes journalistes la chance d'exercer pour la première fois une indépendance éditoriale totale, en décidant de ce qu'elles veulent couvrir et de la manière dont elles le font. Elles ont déjà profité de cette liberté pour réaliser certains des premiers grands reportages sur la Somalie.

Bilan, une équipe médiatique somalienne entièrement féminine, a célébré en avril 2023 une année au cours de laquelle elle a brisé des tabous et ouvert la voie aux femmes journalistes dans un pays considéré comme l'un des endroits les plus dangereux pour couvrir l'actualité.

Créé avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Bilan a donné pour la première fois l'occasion aux femmes journalistes somaliennes d'exercer une indépendance éditoriale totale, en décidant de ce qu'elles veulent couvrir et de la manière dont elles le font.

Elles ont déjà utilisé cette liberté pour publier certains des premiers grands reportages de Somalie sur une série de questions difficiles, suscitant un débat public et une réaction officielle.

Il s'agit notamment de reportages sur des Somaliens séropositifs vivant dans la peur, sur la maltraitance des orphelines, sur des écoles pour enfants et enseignants autistes, sur une épidémie de consommation d'opiacés chez les femmes de Mogadiscio et sur les effets de la sécheresse sur les femmes et les familles.

En Somalie, les reportages de Bilan ont touché des millions de personnes via la radio, la télévision et les réseaux sociaux de Dalsan Media Group, qui héberge Bilan dans ses bureaux de Mogadiscio.

La Somalie n'a jamais rien vu de tel que Bilan et nous avons ouvert le coeur et l'esprit des gens au pouvoir des femmes dans les médias et à l'importance d'avoir des histoires racontées de notre point de vue. Je suis très fière d'être la rédactrice en chef de Bilan parce qu'il donne une voix à ceux qui n'en ont pas.

Les reportages de Bilan ont également été publiés régulièrement dans les médias internationaux, notamment le Guardian, la BBC et El País, rehaussant le profil des femmes journalistes somaliennes et prouvant qu'elles peuvent rivaliser au sommet de leur profession, même en faisant face à des défis allant de la discrimination et des menaces de violence à l'interview de personnalités de premier plan avec des nouveau-nés à la clé.

Malgré l'ascension fulgurante de Bilan, toutes ses journalistes ont connu un parcours difficile pour arriver à leur succès actuel et leurs histoires individuelles montrent à quel point il peut être difficile pour les femmes somaliennes de réussir dans le journalisme.

La rédactrice en chef, Fathi, a dû faire croire à ses parents qu'elle étudiait l'informatique tout en suivant des cours de journalisme, et elle a subi des violences dans la rue cette année pour être allée travailler alors qu'elle était enceinte.

La journaliste Kiin couvre régulièrement des sujets sur les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, mais elle a elle-même grandi dans un camp de réfugiés au Kenya.

Shukri, la plus jeune membre de l'équipe, a dû faire face à la pression sociale lorsqu'elle a quitté sa maison de Baidoa pour la première fois afin de travailler pour Bilan à Mogadiscio.

Au cours de l'année écoulée, Bilan a fourni un espace sûr où les femmes journalistes somaliennes peuvent prendre les rênes. Elles ont utilisé ce pouvoir pour mettre en lumière de nouvelles histoires, couvrant des sujets tels que le VIH/SIDA et la violence de genre, qui ont généré certains des tout premiers débats publics sur ces sujets et transformé l'attitude du public à l'égard des femmes dans le journalisme.

Le PNUD finance Bilan et un programme de renforcement des capacités qui a vu certains des noms les plus connus des médias offrir des cours virtuels, notamment Lyse Doucet, Rageh Omaar, Lindsey Hilsum et Mishal Husain, ce qui a contribué à renforcer les compétences et la confiance de Bilan.

"L'année prochaine, nous étendrons le projet Bilan afin de soutenir davantage de femmes journalistes en Somalie", a ajouté Mme Kemkhadze.

Les femmes journalistes de Bilan joueront un rôle clé en partageant leurs compétences et leur expérience, en travaillant sur des sujets communs avec des femmes journalistes somaliennes à travers le pays et grâce au programme de stage en cours qui permet à Bilan d'accueillir des étudiants de dernière année des meilleures facultés de journalisme de Somalie.

"Bilan met en valeur le talent des femmes journalistes somaliennes et réfute les stéréotypes", a déclaré Hinda Abdi Mohamoud, reporter à Bilan. "Bilan m'a offert un environnement de travail sûr et m'a montré comment un groupe de femmes journalistes peut gérer une unité de presse et produire un contenu de qualité".