Ile Maurice: Judiciaire - Mes Beekarry-Sunassee, Harrah et Bissoonauth nommés juges

Trois nouveaux juges ont été nommés hier par la Judicial and Legal Service Commission (JLSC). Ils sont : Me Sulakshna-Sunassee, Assistant Solicitor General, Me Pravin Harrah, président par intérim de la cour industrielle, et Me Kesnaytee (Sarita) Bissoonauth, Acting Judge in Bankruptcy. Après avoir prêté serment devant le président de la République, Pritivirajsingh Roopun, ils prennent leurs nouvelles fonctions ce matin en Cour suprême.

18 candidats étaient en lice. Pour la première fois dans les annales du judiciaire, les aspirants-juges ont pris part à des épreuves écrites et ont été ensuite interviewés par la JLSC, avec comme présidente la cheffe juge Rehana Mungul-Gulbul et comme membres la Senior Puisne Judge Nirmala Devat, le juge David Chan et le président de la Public Service Commission. Avec la nomination de deux nouvelles femmes-juges, le judiciaire est dominé par la gent féminine, soit 16 femmes et six hommes.