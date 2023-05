Sénégal: Bartl̸omiej Zdaniuk, Ambassadeur de Pologne au Sénégal - «Notre partenariat est basé sur une grande complémentarité»

interview

Bartl̸omiej Zdaniuk est le nouvel Ambassadeur de la Pologne au Sénégal. Arrivé à Dakar en février 2023, il est revenu, dans cette interview, sur les relations avec le Sénégal, juste avant la fête de la Constitution polonaise du 3 mai 1791 (première fête nationale de ce pays qui en a deux). Pour lui, le partenariat entre le Sénégal et la Pologne est basé sur une grande complémentarité. Pourtant le Sénégal est le seul pays de l'Afrique occidentale à faire partie de la liste des États prioritaires de l'aide publique au développement de la Pologne.

Vous êtes le nouvel Ambassadeur de la Pologne au Sénégal. Quelle est la mission de votre représentation diplomatique à Dakar ?

Je suis arrivé au Sénégal au début du mois de février 2023. Je suis ravi de pouvoir m'engager dans cette nouvelle mission qui m'honore beaucoup. Le Sénégal est un partenaire important pour la Pologne et je suis très honoré de pouvoir continuer une mission qui était jusque-là brillamment réalisée par Mme Kassangana. Le rôle de notre ambassade à Dakar, rouverte en 2016, est de contribuer au renforcement des relations politiques et diplomatiques, mais aussi économiques, sans oublier les relations entre les peuples, notamment par le biais de la coopération et de l'aide au développement. Notre ambition est de développer également une coopération au niveau éducatif ou plus largement culturel. Il y a plusieurs domaines dans lesquels nous aimerions continuer une activité déjà très riche dont le but est que nous comprenions nous-mêmes mieux le Sénégal, mais aussi pour faire connaître le plus possible la Pologne aux Sénégalais.

Quel est l'état de la coopération entre le Sénégal et la Pologne et quelles sont les priorités de ce partenariat ?

Je me réjouis de constater une dynamique très prometteuse dans nos relations politiques. Très récemment, en septembre 2022, le Président de la République polonaise, Andrzej Duda, a effectué une visite au Sénégal, auprès des autorités sénégalaises. En premier lieu, le Président Macky Sall ; ce qui fut la réponse de la visite que le Président sénégalais avait effectuée en Pologne en 2016. Entre-temps, il y avait d'autres contacts en 2018-2019, dont une visite à Dakar de notre Ministre des Affaires étrangères. Mais, la pandémie a freiné beaucoup de choses. Après, notre Ministre des Affaires étrangères a envoyé une invitation à Mme le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Aïssata Tall Sall, pour effectuer une visite à Varsovie. Nous espérons pouvoir participer à l'organisation la plus prompte de cette visite de Mme le Ministre afin de pouvoir continuer le dialogue. Celui-ci a une dimension bilatérale où nous nous rendons compte, chaque jour, qu'il y a beaucoup d'éléments qui contribuent encore au renforcement de ces contacts dans les domaines de coopération. Il y a aussi l'aspect multilatéral. Pendant une année, le Sénégal et la Pologne siégeaient ensemble au Conseil de Sécurité des Nations unies. La Pologne est un membre très actif de l'Union européenne (Ue) et de l'Otan. Dans le cadre de ces institutions, nous avons un mot à dire. Et ceci peut être pertinent pour la politique étrangère du Sénégal.

Aujourd'hui, il est impossible de concevoir un développement économique de quelque pays que ce soit en se limitant qu'à une région. La diversification de tous types de contacts économiques et politiques est une priorité. En même temps, il y a une complémentarité très visible entre le Sénégal et la Pologne, l'un faisant partie de l'Afrique subsaharienne et l'autre de l'Europe centrale. Par ailleurs, les deux pays ont des potentiels à caractère géographique, démographique, voire économique, comparables et complémentaires. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons discuter. Nous travaillons à faire venir beaucoup d'hommes d'affaires polonais au Sénégal. En février 2022, un forum d'affaires entre Sénégalais et Polonais s'est tenu à Dakar. Nos échanges commerciaux sont aux alentours de 150 millions de dollars par an et nous voulons accroître ce chiffre le plus tôt possible- un bureau commercial polonais fut d'ailleurs mis sur pied dans la capitale sénégalaise.

Quels sont les principaux axes de cette coopération et les projets en cours dans le cadre de l'aide polonaise au développement ?

Le Sénégal fait partie de la liste des pays prioritaires de l'aide polonaise au développement qui constitue un élément de nos engagements internationaux de contribuer à l'aide au développement. Certains pays ont été choisis comme pays prioritaires et le Sénégal fait partie de cette liste en tant que seul pays de l'Afrique occidentale. Cela témoigne du degré de confiance et d'importance que nous témoignons à votre pays. Les domaines prioritaires de notre contribution sont surtout la santé, l'accès à l'eau potable, la protection de l'environnement, mais aussi l'éducation et le domaine maritime. Pour la santé, par exemple, il y a eu la rénovation de quelques centres médicaux, des postes de santé. Aussi, des équipements médicaux pour les nouveau-nés furent procurés et très récemment, non loin de Fatick, nous avons inauguré, dans un des villages, une unité de maternité dans un poste de santé. Il y a eu aussi des projets liés à l'enseignement. L'un des exemples à la Médina, à Dakar, est une école destinée aux filles où celles-ci peuvent développer leurs connaissances dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Les diplômées de cette école, qui offre une trentaine de places par an, trouvent facilement un emploi grâce à leur formation pratique. Au total, en faisant un raccourci, depuis la réouverture de l'Ambassade polonaise en 2016, nous avons dépassé le seuil d'un million d'euros dépensés pour ces projets au Sénégal.

La célébration de la Constitution polonaise se déroule chaque année le 3 mai. Quel est le sens de cette fête pour votre pays ?

La Pologne est un pays assez particulier dans la mesure où nous avons deux fêtes nationales : celle célébrée le 3 mai et l'autre, le 11 novembre. La fête du 3 mai fait référence à la première Constitution polonaise qui a été votée le 3 mai 1791- comme premier document de ce genre sur le continent européen. Cette Constitution est restée en vigueur pendant une très courte période, car malheureusement nos voisins qui, déjà à l'époque, voulaient nous démembrer et ont finalement réussi à le faire (je pense notamment la Russie de Catherine II qui est entrée avec ses armées en Pologne), sont intervenus très rapidement pour nous obliger à renoncer à cette Constitution. Au total, notre pays a été démembré trois fois, dont la dernière, en 1795. Suite à cela, la Pologne qui existait depuis plus de huit siècles a disparu comme État jusqu'en 1918. Nous sommes entrés dans une époque très sinistre où nous étions dépossédés de notre indépendance.

La question qui se pose est pourquoi donc célébrer une Constitution qui a été votée, mais qui, pour les raisons que je viens d'évoquer, n'a pas pu produire tous ses effets. Nous sommes d'abord très fiers d'avoir voté cette Constitution, car son adoption témoigne une fois de plus de la présence polonaise à la pointe des mouvements démocratiques. En effet, la Pologne n'a jamais connu de système absolu. En deuxième lieu, le vote de la Constitution de 1791 témoigne de notre volonté et capacité de réformer et de sauver le pays. Ce dernier, à l'époque, allait mal pour de nombreuses raisons d'origine interne et externe. La Pologne, affaiblie, devint une proie facile pour ses voisins qui ne perdirent pas l'occasion d'étendre leurs territoires à ses dépens. En 1791, il y avait quand même cette volonté de sauver le pays. Ceci, en adoptant une Constitution qui, justement, allait améliorer le fonctionnement de l'État. D'où la dimension patriotique de cette Constitution pour garder à tout prix l'indépendance qui est synonyme de liberté.

Récemment, il y a eu un accord entre la Pologne et l'Ukraine pour l'exportation des céréales. Est-ce qu'avec cet accord, l'Afrique peut s'attendre à recevoir une partie des céréales ukrainiennes ?

Effectivement, avec l'attaque russe, il est devenu beaucoup plus difficile pour l'Ukraine d'exporter tout de type de produits acheminés jusqu'à présent vers l'étranger par voie maritime et notamment les céréales. Par principe de solidarité, la Pologne et d'autres pays de l'Union européenne ont donc ouvert leurs frontières pour les exportations ukrainiennes. Très récemment, il y a eu une certaine modification. Selon les règles actuellement en vigueur, il n'est pas possible d'importer plusieurs types de produits alimentaires ukrainiens pour les vendre en Pologne, mais il est tout à fait possible de les faire transiter par le territoire polonais. Il en est évidemment de même pour les marchandises destinées aux pays de l'Afrique. La Pologne- elle-même pays agricole- a d'ailleurs fait part à de nombreux pays africains de ses disponibilités dans le domaine des céréales. Nous sommes ouverts aux discussions pour ceux qui seraient à la recherche de ce type de marchandise.