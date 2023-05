Sénégal: Métiers de l'automobile - Macky Sall inaugure la Zone de recasement de 62 hectares

Le Président Macky Sall a inauguré, hier, à Ndoukhoura Peulh, la Zone d'activités des mécaniciens et professionnels de l'automobile (Zampa). Bâtie sur 62,5 hectares, avec 52 hangars, 400 ateliers et 88 magasins, elle est destinée aux artisans, notamment les mécaniciens, aux vendeurs de pièces détachées et de véhicules.

Un monde fou s'est rassemblé au rond-point Yenne. Leurs tenues, tachetées d'huile de moteur, renseignent sur leur corps de métier. Ce sont des mécaniciens. Et leur lieu de travail n'est pas loin. Une vingtaine de cars « Ndiaga Ndiaye » sont stationnés le long de la route. Mais, ils ne montent pas, préférant faire le reste du chemin à pied. Environ sept à huit minutes de marche pour éviter de souffrir dans les embouteillages. Quelques pas suffisent pour apercevoir des bâtiments neufs éparpillés sur 62,5 hectares. La peinture, tantôt rouge bordeaux, tantôt jaune, attire de loin. Des couleurs vives combinées au bleu des toits en forme de cube. Le poste de gendarmerie mitoyen au mur de clôture accueille tout visiteur. On est à la Zone d'activités des mécaniciens et professionnels de l'automobile (Zampa). Malgré le chaud soleil, l'accès à la tente, érigée pour les besoins de l'inauguration, relève du parcours du combattant face à la mobilisation des mécaniciens. Ils sont plusieurs centaines à apprécier le décor, sous les rythmes des tam-tams, en attendant l'arrivée du Président de la République, Macky Sall.

Il s'est présenté sur les lieux à 17 h 30, s'offrant un tour d'honneur ponctué d'applaudissements. La présentation de la Zampa est faite par le Directeur général de l'Agetip, Elhadji Malick Gaye. Selon lui, le site est constitué de 52 hangars regroupant 400 ateliers. Il y a également 88 magasins de vente pour les commerçants de pièces détachées. Dans la deuxième phase, 340 autres ateliers seront construits. Des espaces de casses et une fourrière sont prévus sur 20 hectares.

Poursuivre l'accompagnement technique et financier

Inaugurant la Zampa, le Président Macky Sall a rendu hommage aux professionnels de l'automobile. Pour lui, ce sont de valeureux et dignes travailleurs au savoir-faire immense. « Cette zone est pour vous, les professionnels de l'automobile. Vous soutenir est un devoir, car vous êtes de véritables « jambar » dotés de courage et d'une intelligence immense et de créativité », a-t-il souligné. Cette infrastructure devrait contribuer à désengorger Dakar. « Il est impossible d'avoir des progrès dans une capitale avec un garage et des parkings partout. Désormais, les clients peuvent venir ici acheter des véhicules et des pièces détachées. Dans la deuxième phase, vous aurez un espace pour casse, une fourrière et un dispensaire », a ajouté Macky Sall. Dans l'accompagnement des acteurs de l'automobile, la formation ne sera pas en reste, selon le Chef de l'État. « Vous avez des Centres. Et l'Isep (Institut supérieur d'enseignement professionnel) est à quelques mètres. Donc, la formation sera intensifiée pour vous outiller davantage. L'artisanat est un secteur pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses, environ plus d'un million de personnes entre les chefs d'entreprise et les apprenants. Nous allons aider les apprenants à s'autonomiser. Soutenir les jeunes et les accompagner à créer leur propre business. L'artisanat, c'est l'école de la deuxième chance. C'est un levier d'insertion, car absorbant un nombre important de jeunes », a indiqué le Président de la République.

Des Zampa dans chaque région

Plus de 400 millions de FCfa ont permis, entre 2022 et 2023, à former de jeunes artisans, a-t-il ajouté. Une dynamique qu'il compte maintenir. Dans ce cadre, le Président Sall a exhorté le Gouvernement à « installer des Zampa dans chaque région sur une surface de 20 hectares ». « Les 30 milliards de FCfa investis dans le projet, pour l'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel, les 10 milliards de la confection des tenues scolaires et le projet mobilier national montrent que je suis à vos côtés », a déclaré Macky Sall.

Satisfécit des organisations professionnelles

La parole des mécaniciens a été portée par le président du Réseau des vrais artisans de l'automobile du Sénégal (Revaas), Baye Aly Sow. Il a magnifié la réalisation de cette infrastructure qui consacre la satisfaction d'une vieille doléance. « Nous sommes fiers de cette réalisation. Il satisfait une ancienne doléance de l'ensemble des artisans. Les mécaniciens souffraient également de l'absence d'espaces dédiés à leurs activités professionnelles. Aujourd'hui, tous les acteurs de « Pompiers » pourront venir travailler ici, dans d'excellentes conditions », a-t-il salué.

Le site, sécurisé, permettra de sauvegarder leurs biens et ceux des autres, a renchéri Baye Aly Sow. Pour lui, la suite logique est le développement de l'offre de formation pour outiller davantage les mécaniciens. « Il faut développer la formation pour employer et caser davantage de jeunes. Il faut également faciliter l'accès aux matériaux de dernière génération », a-t-il plaidé. « Je peux même démissionner aujourd'hui, car ma plus importante doléance a été satisfaite », a dit le président de Revaas. Le président du Revaas 2, Cheikh Diankha, a abondé dans le même sens pour saluer la concrétisation d'une demande de plus de 40 ans. « C'est un rêve d'une quarantaine d'années qui a été réalisé par un homme de parole. Il nous l'avait promis en 2012 et il l'a fait aujourd'hui. Au nom de l'ensemble des organisations des professionnels, nous remercions le Président Macky Sall. Il nous faut maintenant un centre de formation et un centre social et médical », a dit M. Sankha. Il a, par ailleurs, sollicité une convention avec tous les Ministères installés à Diamniadio pour la réparation de leurs véhicules.

Selon le président de l'Union nationale des Chambres de métiers, Issa Dièye, la Zampa est un des espaces les plus modernes en Afrique. Ainsi, elle contribuera, selon lui, à la relance et à la professionnalisation de l'artisanat. « Elle fera de l'artisanat un pilier de l'économie et mettra fin à la promiscuité qui a toujours prévalu dans notre cadre de travail. L'autre avantage est qu'elle permet d'assurer la transition vers l'artisanat d'industrie qui permet de créer des emplois », a-t-il expliqué.